Turre (Almería) espera el permiso para reparar la cornisa de la iglesia de la Purísima Concepción antes de Semana Santa

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Turre (Almería) espera la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para iniciar los trabajos de reparación de la fachada de la iglesia de la Purísima Concepción, después de que el pasado 19 de diciembre se desprendiera un trozo de la cornisa del templo. El objetivo es que la puerta principal pueda utilizarse con normalidad durante la Semana Santa.

Desde el incidente, el Consistorio, el Obispado de Almería y la parroquia han trabajado de forma coordinada para preparar la intervención, que requiere el visto bueno de Cultura al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a contar con autorización previa antes de realizar cualquier reparación en el inmueble.

El concejal de Obras y Servicios, Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Turre, David Ruiz, ha explicado a Europa Press que la prioridad es asegurar el acceso principal del templo para permitir la salida de las procesiones si finalmente se autoriza la actuación antes de Semana Santa.

La intervención contempla reponer la pieza que se desprendió y reforzar el resto de la cornisa, después de que se detectara el deterioro de las juntas en el conjunto de la fachada.

El desprendimiento se produjo durante la noche del 19 de diciembre, a raíz de las lluvias registradas esos días. Un vecino alertó de la caída de una piedra de la cornisa, lo que llevó al Ayuntamiento a señalizar y proteger el acceso al templo tras comprobar el deterioro que presentaban las juntas de la fachada.

"Al revisarlo vimos que todas las juntas estaban desgastadas y que había peligro de que pudiera caer alguna pieza más", ha indicado Ruiz, quien ha precisado que el deterioro no afectaba únicamente al punto donde cayó el fragmento, sino al conjunto de la cornisa de la fachada principal.

Ante esta situación, el Consistorio balizó la zona y montó un andamiaje justo sobre la puerta principal con chapas metálicas, de forma que si se produce la caída de algún trozo lo haga sobre esa estructura de protección y no sobre la zona de paso. Mientras tanto, los fieles pueden acceder al templo a través de una puerta lateral, donde no existe riesgo.

El párroco de la localidad, el padre Víctor, contactó además con un constructor con experiencia en intervenciones en templos de la comarca para poder ejecutar los trabajos una vez se obtenga el visto bueno de la Administración autonómica.

La presencia de esta estructura plantea ahora una dificultad añadida de cara a la Semana Santa, ya que el andamiaje se sitúa precisamente en la zona por la que habitualmente salen los pasos desde el interior del templo.