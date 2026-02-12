La UAL se encamina a su 'hospital simulado', que arrancará el próximo curso, con una ambulancia para prácticas

Ambulancia para prácticas de la UAL. - UAL

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL se ha dotado de una ambulancia con todo el material necesario para la formación de los alumnos que, a partir del curso próximo, contarán con un 'hospital simulado' que, en una primera fase, estará equipado con sala de triaje, quirófano, paritorio y UCI.

El vehículo, concebido como una unidad de simulación de atención prehospitalaria, se encuentra equipado como cualquier otra ambulancia que realiza servicio en la calle, de modo que su objetivo es facilitar una experiencia formativa "lo más realista posible".

El rector de la UAL, José J. Céspedes, y del decano de la facultad, Pablo Román, han presentado este equipamiento junto al delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, y de una amplia representación de los colegios profesionales, de los centros hospitalarios y del tejido sanitario almeriense.

"Esta ambulancia es el primer paso para el complejo del nuevo 'hospital simulado', que se está construyendo en la actualidad y que supone para la Universidad de Almería un esfuerzo y un impulso a partes iguales", ha dicho el rector.

Los estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, la ambulancia "supone una dotación de medios al alumnado para unas prácticas tan importantes como las de atención prehospitalaria de urgencia". Para el rector, los alumnos "se podrán preparar mucho mejor para una parte fundamental de su trabajo futuro, esa primera toma de contacto con el placiente, vital para mejorar sus probabilidades de supervivencia y prestarle un mejor tratamiento".

Por su parte, el delegado de Salud ha reconocido que "la Universidad de Almería es puntera en la formación de los profesionales que servirán en un futuro cercano a la sociedad, dando la mejor respuesta sanitaria posible". Así, se ha referido a "la implicación" de la UAL "con el desarrollo de la salud en esta provincia".

El decano de Ciencias de la Salud ha precisado que "la ambulancia va a ser trasladada a la entrada del 'hospital simulado' para así recrear perfectamente todo el devenir de un paciente en un proceso asistencial integrado, desde una atención prehospitalaria, a la consulta de triaje, el quirófano, la UCI y la reanimación".

"El próximo curso podríamos estar utilizando la 'fase uno', una vez acabe esa parte de la obra, porque ya se está trabajando en su dotación desde el Vicerrectorado de Transformación Digital e Infraestructura".

La segunda parte del hospital ficticio "sí hará que esperar un poco más, en base a la situación económica que atraviesan las universidades públicas actualmente".

En la presentación también han participado el, enfermero del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Almería y del Hospital HLA Mediterráneo, egresado de la UAL y Alumno de Honor de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Miguel Garrido.