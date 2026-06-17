La UAL inaugura su participación en el 'Trío de Eclipses' con una charla sobre astronomía en el Museo de Almería

Archivo - Una gaviota vuela en el cielo donde se observa un eclipse lunar parcial. Imagen de archivo. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Divulgación Científica de la Universidad de Almería (UAL) celebrará este viernes 19 de junio, a las 19,00 horas, la charla sobre eclipses titulada 'Asombro, ciencia e historia', que tendrá lugar en el Museo de Almería y será impartida por la científica Leonor Ana Hernández, del Complejo Astronómico de La Hita. Con esta actividad, la UAL inaugura su participación en la iniciativa 'Trío de Eclipses'.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, que la incluye en la programación impulsada por la Concejalía de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, así como de la Fundación Descubre, encargada de coordinar, en nombre de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, la difusión de las actividades organizadas con motivo de los eclipses que tendrán lugar en los próximos años, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Durante la charla se explicará cómo los eclipses han despertado, desde las primeras civilizaciones hasta la astronomía moderna, sentimientos de temor, admiración y curiosidad. A través de un recorrido histórico y científico, se analizará la influencia de estos fenómenos en distintas culturas, su contribución a importantes avances astronómicos y la huella que han dejado en España.

Asimismo, se abordarán tanto los eclipses que pudieron contemplarse en el siglo XX como los previstos para 2026, 2027 y 2028, que volverán a convertir a España en uno de los principales escenarios para la observación de estos acontecimientos astronómicos durante los próximos años.

Leonor Ana Hernández es divulgadora científica vinculada al Complejo Astronómico de La Hita y a la Fundación AstroHita, en La Puebla de Almoradiel (Toledo). Especializada en educación y comunicación de la astronomía, desarrolla actividades formativas, observacionales y divulgativas dirigidas a todo tipo de públicos, con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y el conocimiento del cielo.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en divulgación científica, observación visual, astrofotografía y dibujo astronómico. En la actualidad, es responsable del área de formación y divulgación de la Fundación AstroHita, además de colaborar en el mantenimiento del observatorio y en la instalación de instrumental especializado.

Hernández mantiene una estrecha vinculación con la investigación científica, participando en campañas en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), así como en el desarrollo e instalación de prototipos y equipamiento astronómico en observatorios como Calar Alto y La Silla.

Además, impulsa iniciativas de visibilización de las mujeres astrónomas a lo largo de la historia, a través de exposiciones educativas y proyectos de reconocimiento dentro del entorno de AstroHita. En el ámbito de la divulgación, es autora del libro 'Dibujo Astronómico' (Editorial Marcombo) y del blog Alma de la Noche.

Con esta propuesta, la Universidad de Almería (UAL) inaugura su participación en la iniciativa 'Trío de Eclipses', un proyecto de coordinación impulsado por la Secretaría General de Investigación e Innovación, dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

La iniciativa, concebida como un espacio de unificación y puesta en común de actividades divulgativas, contará con una oficina técnica encargada de su gestión, en la que la Fundación Descubre desempeñará funciones de coordinación. A través de este dispositivo se centralizará la información relativa a las actividades desarrolladas por las universidades públicas andaluzas en torno a los próximos eclipses.