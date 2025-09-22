La UAL podrá tener otros dos grados, un máster y un doctorado junto a 15 títulos máster antes del curso 2028/29

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha informado favorablemente incluir cuatro nuevas titulaciones de la Universidad de Almería (UAL) a la programación académica del sistema público universitario aprobada por la Junta en 2024, de modo que podrá poner en funcionamiento otros dos grados, un máster y un doctorado, que se suma a los 15 títulos ya incorporados, de forma progresiva antes del curso 2028/2029.

El campus ofertará grados en Odontología y Comunicación Audiovisual y Digital, el máster se centra en Ciencias de Datos y el doctorado en Ciencia, Tecnología y Biotecnología Agroalimentaria, según ha indicado la Junta en una nota.

En los estudios de grados propuestos por la UAL y refrendados por el CAU, uno de ellos ofrecerá formación en Odontología y está prevista su implantación para el curso 2027/2028 y el otro se especializará en Comunicación Audiovisual y Digital y se comenzará a impartir en el 2028/29.

En el caso de Comunicación Audiovisual y Digital, dicho grado tiene carácter interuniversitario y se desarrollará conjuntamente con la Universidad de Cádiz, que es la institución coordinadora.

En el área de las enseñanzas de posgrado, el máster planteado se centra en Ciencia de Datos, Modelización e Inteligencia de Negocio y estará en vigor para el curso 2028/2029, mientras que el doctorado en Agri-Food Science, Tecnology and Biotechnology (Ciencia, Tecnología y Biotecnología Agroalimentaria) arranca para este año académico recién iniciado.

Esta formación tiene carácter interuniversitario y la UAL la lleva a cabo junto a la Agraren Universiteit-Plovdiv (Bulgaria); el Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal); la Landbúna*arháskólinn á Hvanneyri (Islandia) y la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia) en el marco de la Alianza Europea UniGreen de la que forma parte.

Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno para incluirse en la programación académica, la Universidad de Almería deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.

MODIFICACIONES

Al margen de estas titulaciones, el CAU también ha refrendado la propuesta de la UAL de modificar o bien el curso previsto de implantación o bien la denominación de una serie de títulos ya aprobados en la nueva programación académica.

El máster en Bioinformática, Aplicación de Supercomputación e Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Vida (conjunto con la Universidad de Málaga) retrasa un año su impartición, pasando del 2026/2027 al 2027/2028.

El máster en Diseño Industrial e Innovación, que pasa a denominarse máster en Diseño Industrial, se desarrollará para el 2027/2028 (curso previsto 2026/2027), el máster en Mejora Genética y Biotecnología Vegetal, que cambia de nombre para designarse máster en Mejora Genética de Plantas, se aplicará también para el 2027/2028 (curso previsto 2026/2027).

El título en el ámbito Agronómico/Forestal, que se designa ahora como título en el ámbito Forestal y Agrario, se impartirá en el 2028/2029 y no en el 2026/2027. Por su parte, el doctorado en Ciencias Jurídicas se implantará en el 2028/2029 en vez de en el 2026/2027 y el doctorado en Enfermería y Fisioterapia se activará para el año académico 2027/2028 y no para el 2026/2027, como estaba previsto.

El trámite aprobado en el CAU es obligatorio a la autorización que posteriormente deberá dar el Consejo de Gobierno.

La nueva incorporación es fruto de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y los rectores de las distintas instituciones académicas, después de que en mayo pasado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación iniciara el procedimiento que permite revisar la planificación de enseñanzas del sistema universitario de Andalucía, que ha comenzado a aplicarse a partir del curso 2025/2026 y cuya culminación finalizará en el año académico 2028/2029.

De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, que es la normativa que la regula, se establece la posibilidad de revisar dicha programación cada dos años con el fin de adaptar la oferta universitaria a nuevas tendencias académicas, a demandas laborales y a avances en investigación, fortaleciendo así la competitividad del sistema universitario andaluz en el ámbito nacional y en la esfera internacional.