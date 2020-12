UGT advierte de la pérdida de empleo en el sector hotelero de Almería ante posibles ERE y advierte de impagos

ALMERÍA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha señalado la "preocupante" situación que se da en el sector hotelero de la provincia, donde las limitaciones a la movilidad en el último mes han agravado la situación de un sector afectado por la estacionalidad en invierno, lo que puede ahondar en la pérdida de empleos con la conversión de algunos ERTE en ERE, así como en la proliferación de impagos.

En declaraciones a Europa Press, Vidal ha incidido en que "muchas familias están en una situación en la que no saben cómo van a acabar el mes" puesto que "no hay contratación en la mayoría de los hoteles", cuyas reservas se han visto severamente afectadas de cara a las fiestas, de modo que muchos de ellos no han abierto sus instalaciones desde que se limitara la movilidad en la comunidad andaluza o incluso antes.

Algunos establecimientos emblemáticos como el Gran Hotel Almería ha retrasado su apertura hasta el próximo 3 de febrero debido a la actual situación de pandemia, mientras que otros como el HN Ciudad de Almería se preparan para su clausura total mediante un expediente de regulación de empleo extintivo sobre 25 empleados a final de año; un aspecto que se encuentra aún bajo negociación con los representantes de los trabajadores.

La falta de ingresos unida a la "incertidumbre" que aún impera en el sector tampoco anima a las gerencias a reabrir los establecimientos para las fechas navideñas, máxime al desconocer qué medidas adoptará el Ejecutivo autonómico a partir del 10 de enero una vez finalice el plazo en el que se abre la movilidad, lo que también está condicionado por una posible tercera ola de la pandemia.

Fuentes del sector hotelero han añadido a Europa Press que algunas de las grandes cadenas turísticas no contemplan su reapertura hasta bien entrado el año y trabajan ya con las vistas puestas a la próxima temporada veraniega, lo que conllevaría prolongar el cierre de los hoteles durante cerca de medio año más a la espera de que se recuperen los vuelos internacionales y aumente la conectividad con Europa.

Con solo algunos establecimientos urbanos abiertos con un mínimo de plantilla, el sector se debate entre mantener su actividad con escasos ingresos o evitar aumentar su deuda, lo que repercute directamente en el empleo y en las condiciones de los trabajadores, con ERTE en la mayoría de los casos que suponen mermas salariales de en torno al 30 por ciento con respeto a su sueldo habitual.

"No hay contratación en la mayoría de los hoteles porque no hay reservas, está todo cerrado y se está perjudicando mucho más a la hostelería en una provincia que ya estaba bastante perjudicada por no abrir durante todo el año", considera al respecto Vidal, quien ha advertido de que ya hay casos de trabajadores que sufren de impagos, nóminas atrasadas o cobros parciales.