UGT alerta de la falta de medidas contra el coronavirus en algunos almacenes hortofrutícolas de Almería

ALMERÍA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha alertado de las quejas recibidas en el sindicato por parte de varios equipos de prevención de riesgos laborales de los centros de manipulado de frutas y hortalizas ante la falta de equipos de protección y aplicación de medidas preventivas por parte de empresas comercializadoras entre la plantilla de trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, Vidal ha recordado que estas empresas mantiene su producción en marcha "sin cerrar" para proveer a las grandes superficies y comercios de frutas y verduras. En este sentido, ha recordado que los empleados deben contar con guantes y mascarillas, geles de higiene, mantener la distancia de metro y medio entre sí y evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas. "Eso se está incumpliendo en muchísimos almacenes del manipulado", ha advertido.

"Me consta que se han hecho llamadas por parte de la Inspección a empresas y asociaciones de empresas del manipulado", ha añadido la dirigente sindical, quien ha especificado que "en algunos casos" hay entidades que mantienen turnos de hasta once horas de trabajo. "Eso no puede ser, no se puede permitir porque la salud del trabajador y de su familia está en riesgo total".

Con ello, ha incidido en el llamamiento efectuado por las autoridades sanitarias y los gobiernos nacionales y autonómico para que las medidas de protección y los protocolos de actuación se cumplan. En esta línea, ha afirmado que desde el sindicato se denunciará ante las autoridades laborales e incluso ante la Guardia Civil el incumplimiento de las normativas, lo que "pone en riesgo" a los trabajadores.

"Hay muchas quejas, pero también miedo a ser despedidos", ha recalcado Vidal, a quien le constan las llamadas de trabajadores de entre diez y 20 empresas de manipulado quienes alertan del "incumplimiento" de los protocolos a través de "continuas llamadas", en especial durante los primeros días. "Espero que se tomen las medidas porque el riesgo de los trabajadores es total".

TRABAJADORES DE DEPENDENCIA

La responsable provincial de UGT ha detallado que los trabajadores del sector de la dependencia también han encontrado dificultades a la hora de realizar su labor al carecer en algunos casos de los equipos de protección ante la falta de mascarillas para los trabajadores, por lo que "no se está cumpliendo" con la protección.

Además, el sector presenta una "doble problemática" porque entre los empleados de la ayuda a domicilio pesa también la posibilidad de entrar en ERTE o en "despidos improcedentes" ya que "algunos dependientes tienen miedo de la entrada de los cuidadores en sus casas y prefieren estar solos".

Vidal ha advertido de que los trabajadores dedicados a los servicios auxiliares educativos como monitores de comedor, actividades extraescolares o aula matinal también se ven abocados a ERTE cuando la Junta "se comprometió a mantener el servicio". "No se puede permitir que tú cobres el servicio y luego hagas un ERTE al trabajador, con un mes ya cobrado a padres y madres", ha apuntado al respecto.