UGT Almería reclama a las empresas horarios adaptados, pausas, agua y sombra ante el calor en los centros de trabajo

Archivo - Una chica bebe agua de una botella bajo el sol. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Almería ha reclamado a las empresas la aplicación inmediata de medidas frente al calor extremo en los centros de trabajo de la provincia, entre ellas la adaptación de horarios para evitar las horas de máxima exposición térmica, la reorganización de tareas y pausas, descansos periódicos en zonas habilitadas, suministro de agua potable y zonas de sombra.

Según ha advertido el sindicato en una nota, las altas temperaturas constituyen un "riesgo laboral grave y no una circunstancia excepcional", por lo que deben incorporarse a la planificación preventiva de las empresas con medidas concretas, información a las plantillas y protocolos de actuación ante episodios de calor.

La organización sindical ha subrayado que la exposición a temperaturas elevadas puede provocar "daños graves" para la salud, como agotamiento por calor, deshidratación y golpes de calor.

El secretario de Salud Laboral de UGT Almería, Andrés Sorroche, ha asegurado que "la prevención frente al calor es una obligación legal ineludible y debe abordarse desde una planificación seria".

"Las altas temperaturas no pueden considerarse un fenómeno ajeno a la gestión empresarial; son un riesgo laboral que debe evaluarse y gestionarse con medidas concretas", ha añadido.

OBLIGACIONES EMPRESARIALES

UGT Almería ha recordado que la normativa vigente en prevención de riesgos laborales impone al empresario el deber de garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluidas las condiciones ambientales.

En este sentido, ha señalado que, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 4/2023, las empresas tienen la obligación explícita de prever medidas adecuadas frente a fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en los trabajos al aire libre.

El sindicato ha advertido de que el incumplimiento de estas obligaciones preventivas "no solo pone en peligro la integridad física de las personas trabajadoras, sino que también conllevará la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Asimismo, ha remarcado que la falta de medidas de protección puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los empresarios si se producen daños a la salud.

Por último, UGT Almería ha puesto su estructura a disposición de los trabajadores para comunicar cualquier situación de riesgo y ha instado a las administraciones competentes a "reforzar la vigilancia para garantizar que la protección de la salud laboral prevalezca sobre cualquier otro criterio organizativo durante los meses de verano".