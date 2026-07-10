UGT Andalucía expresa su profundo pesar por la tragedia del incendio de Los Gallardos (Almería)

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería).
Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 10 julio 2026 10:20
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SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha trasladado este viernes su más sentido pésame a las familias y personas allegadas de las once víctimas mortales del devastador incendio forestal registrado en Los Gallardos (Almería).

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, la organización ha expresado su apoyo y solidaridad a las personas heridas, a quienes han perdido sus hogares y a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Según el último balance oficial ofrecido por la Junta de Andalucía, el incendio deja hasta el momento once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, mientras que también hay 19 desaparecidos.

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