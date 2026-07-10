UGT Andalucía expresa su profundo pesar por la tragedia del incendio de Los Gallardos (Almería)

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha trasladado este viernes su más sentido pésame a las familias y personas allegadas de las once víctimas mortales del devastador incendio forestal registrado en Los Gallardos (Almería).

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, la organización ha expresado su apoyo y solidaridad a las personas heridas, a quienes han perdido sus hogares y a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Según el último balance oficial ofrecido por la Junta de Andalucía, el incendio deja hasta el momento once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, mientras que también hay 19 desaparecidos.