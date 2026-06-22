Unicaja y Obispado de Almería firman un convenio de colaboración financiera para atender las necesidades de la diócesis

El director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela Pérez, y el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, durante la firma del acuerdo. - UNICAJA

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y el Obispado de Almería han suscrito un convenio de colaboración financiera destinado a facilitar el acceso a productos y servicios bancarios en condiciones específicas para la diócesis, sus parroquias y las distintas entidades vinculadas a su actividad.

Según ha señalado la entidad bancaria en una nota, el acuerdo, que ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela Pérez, y el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, permitirá poner a disposición del Obispado y de las instituciones del ámbito diocesano una oferta financiera adaptada a sus necesidades de gestión y actividad. En concreto, a este convenio podrán acogerse más de 250 entidades de ámbito diocesano.

Durante la firma del acuerdo, Cayuela ha destacado que "este convenio refleja el compromiso de Unicaja con Almería y con las instituciones que desempeñan una labor fundamental para la cohesión social y el bienestar de las personas". "El Obispado y las entidades vinculadas a la diócesis desarrollan una actividad muy relevante en numerosos ámbitos de la vida social almeriense, y, desde Unicaja, queremos acompañar en esa labor con soluciones financieras adaptadas a sus necesidades", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que su vocación es "seguir siendo una entidad cercana, capaz de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada colectivo y contribuir al desarrollo de nuestros territorios de origen", haciendo hincapié en que Almería es "uno de los territorios con los que Unicaja mantiene una vinculación histórica y una relación especialmente estrecha".

En este contexto, Unicaja ha destacado que la firma de este convenio se enmarca en su "vocación de proximidad y compromiso con los territorios en los que desarrolla su actividad, manteniendo una relación cercana con instituciones y organizaciones que desempeñan un papel relevante en la sociedad".

En el caso de la provincia de Almería, la entidad financiera ha apuntualizado que mantiene "una sólida implantación y una estrecha vinculación, desarrollando una intensa actividad financiera orientada a familias, empresas, autónomos, administraciones públicas e instituciones".

La colaboración con el Obispado de Almería se alinea con la estrategia de Unicaja de "seguir reforzando su propuesta de valor mediante una atención cercana, especializada y adaptada a las necesidades de cada colectivo". En este sentido, la entidad ha explicado que trabaja para mejorar la experiencia de cliente, uno de los ejes recogidos en su Plan Estratégico 2025-2027, que contempla el fortalecimiento de la vinculación con distintos colectivos e instituciones, el impulso de una oferta más personalizada y el desarrollo de soluciones que aporten un valor añadido.