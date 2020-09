La Universidad de Almería arranca este lunes el curso con pruebas Covid-19 a todos sus empleados

ALMERÍA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) inicia este lunes el curso universitario con más de 14.000 alumnos que combinarán clases presenciales con docencia online así como con unos 1.500 profesionales entre personal docente investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS), investigadores, becarios y personal externo a los que se someterá a un test serológico con el arranque de curso para verificar la ausencia de Covid-19 en el campus.

El órgano académico, junto con la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería, ha organizado la realización de test rápidos para la detección de anticuerpos mediante la división del campus de La Cañada en cuatro espacios en los que se espera atender durante toda la jornada a los empleados de la universidad.

Fuentes de la entidad han concretado a Europa Press que ya se ha convocado a todos los trabajadores de la UAL, tanto propios como personal externo, a partir de las 8,30 horas para que acudan a realizarse las pruebas en grupos concretos y en intervalos de 15 minutos, según el acuerdo alcanzado con el equipo sanitario del Distrito Sanitario Almería encargado de efectuar los test.

Así, tras haber separado a los usuarios en función de sus apellidos, se han habilitado como primera zona o Zona A la fachada principal del Aulario IV con acceso desde la puerta izquierda de entrada, como Zona B la Sala Bioclimática con acceso desde la puerta principal, como Zona C el Auditorio con entrada por la puerta trasera y como Zona D el Paraninfo con entrada desde la puerta principal.

Desde el equipo organizador se ha rogado a aquellas personas que tengan que someterse al test la "máxima puntualidad" para "evitar aglomeraciones" dado que el objetivo es cumplir con las franjas horarias en las que se ha dispuesto realizar test a 25 personas por tramo. Los equipos médicos realizarán un test PCR complementario a quienes den positivo en la primera prueba.

El arranque de las clases coincide con las pruebas de evaluación del Bachillerato de acceso a la Universidad (EvAU) que tendrán lugar en las instalaciones de la biblioteca. En concreto, un total de 483 alumnos afrontarán hasta el miércoles esta convocatoria extraordinaria, de nuevo con todas las medidas anti-Covid, de las que 185 buscarán subir nota y 32 llegan de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Esta semana está previsto, además, que el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, mantenga una reunión con miembros del Ayuntamiento de Almería para tratar de adaptar las necesidades del transporte urbano con el fin de evitar masificaciones. En esta línea, la UAL ha tratado de escalonar los horarios para conseguir entradas a las 9,00 y a las 9,15 horas y así espaciar a los estudiantes.

Para este curso, las materias oscilarán entre un 25% de atención presencial y un 75% no presencial, aunque la primera modalidad permitirá un desarrollo simultáneo online según la adaptación hecha en las guías docentes de unas 2.000 asignaturas por parte del profesorado durante este último verano. No obstante, la UAL también se ha reservado un "plan B" para desarrollar la docencia únicamente en una modalidad no presencial ante una evolución desfavorable de la pandemia.

UN "EQUIPO COVID" POR FACULTAD

Según el plan de prevención, protección y vigilancia covid-19 de la UAL para este curso, aprobado este mismo martes por el Consejo de Gobierno de la UAL, en cada facultad o escuela se nombrará un "equipo covid-19", que será "responsable de la gestión de las actuaciones dentro de su ámbito" y que encabezará el decano, director o gerente, en cada caso, de modo que esta será la persona de referencia para la gestión de cualquier evento o suceso relacionado con la covid-19.

Asimismo, el equipo también lo integrará un técnico del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y tres representantes de los diferentes sectores: un PDI, un PAS y un estudiante, según recoge el plan, consultado por Europa Press. "La forma de articular la organización del equipo covid-19, así como la posibilidad de incorporación de otros integrantes quedan al criterio de cada centro", añade el documento.

La universidad facilitará una relación de los responsables, con indicación de las personas, teléfonos y correos de contacto de cada uno de ellos a la Delegación Territorial de Salud y Familias. Así, en el momento que se detecte un caso confirmado se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos en los dos días anteriores a ese momento.

El campus habilitará una zona de aislamiento para aquellos casos que se confirmen in situ o tengan síntomas compatibles. Ante un caso confirmado, el equipo Covid-19 deberá solicitar al Servicio de Epidemiología un rápido rastreo de las personas que han podido estar en contacto estrecho con ese caso confirmado durante el desarrollo de su actividad.

Así, en el caso de estudiantes sería recomendable disponer de un listado con los teléfonos de contacto, así como de los docentes y cualquier personal que haya compartido espacios. También es recomendable que los estudiantes ocupen siempre los mismos lugares en las aulas y laboratorios.

Durante el aislamiento o cuarentena, sin baja laboral, el trabajador deberá realizar si es posible teletrabajo o teledocencia. En el caso de los estudiantes tendrán derecho a recibir la docencia de forma no presencial atendiendo a la especialidad de la asignatura.