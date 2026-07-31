La Universidad de Almería cubre el 93% de las plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027

Archivo - Estudiantes en el campus de la Universidad de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha cubierto el 93 por ciento de las plazas de nuevo ingreso ofertadas en los 41 grados y dobles grados que impartirá durante el curso académico 2026/2027, con 2.779 matrículas formalizadas de las 2.985 plazas disponibles.

Según ha indicado la institución académica en una nota, estos datos se han alcanzado tras la publicación de la primera resulta de la fase ordinaria y de la primera adjudicación de la fase extraordinaria.

En estos momentos, 21 titulaciones de grado tienen matriculadas todas sus plazas de nuevo ingreso y un total de 29 superan el 90 por ciento de ocupación. Además, muchas de ellas cuentan con listas de espera, entre las que destacan las correspondientes a los grados en Medicina y Enfermería, con más de 2.000 aspirantes en cada una.

La UAL ha señalado que estos datos reflejan un "alto interés" del nuevo estudiantado universitario por su oferta académica. En la fase ordinaria de adjudicación se cubrieron las plazas de nuevo ingreso de 25 titulaciones, por lo que en la fase extraordinaria solo se pudieron ofertar vacantes en 16.

El proceso de matriculación todavía mantiene abiertas nuevas oportunidades para quienes se encuentren a la espera de las fases restantes. El 3 de septiembre se publicarán en la web del Distrito Único Andaluz las listas de la segunda adjudicación de la fase extraordinaria y de la segunda resulta de la fase ordinaria.

En ambos casos, el plazo para formalizar la matrícula permanecerá abierto del 3 al 7 de septiembre. El proceso concluirá con un periodo de matriculación para las titulaciones que aún cuenten con plazas vacantes y no tengan lista de espera, que se desarrollará entre el 25 y el 30 de septiembre.

La UAL dispone para el curso 2026/2027 de una oferta de 41 titulaciones de grado, de las que siete corresponden a dobles grados. Como novedad, se ha incorporado el Grado en Logopedia, que se impartirá como título interuniversitario junto con la Universidad de Sevilla (US).