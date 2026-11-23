Exposición 'Going Extreme' en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería (UAL). - UAL

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha defendido este lunes que la exposición 'Going Extreme', de la que se han retirado siete carteles con referencias a Vox por orden de la Junta Electoral Provincial, fue planificada meses antes de la convocatoria de elecciones generales y forma parte de un proyecto científico "basado en conceptos académicos".

En un comunicado remitido a los medios, la institución académica ha asegurado que acata la resolución de la Junta Electoral Provincial "como no podía ser de otra manera" y ha confirmado que la Facultad de Humanidades, organizadora de la muestra, retiró los carteles el pasado viernes, 20 de noviembre, mientras que el resto del material permanece expuesto.

Asimismo, ha recordado que la exposición está financiada a través de un proyecto científico del programa 'Horizon Europe' de la Unión Europea y que ha pasado anteriormente por otras universidades españolas y andaluzas, incluso durante el proceso electoral de las anteriores elecciones autonómicas de Andalucía.

La muestra, titulada 'Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias', propone un recorrido por los discursos extremistas que circulan en Europa y analiza cómo han evolucionado y se han adaptado a diferentes contextos históricos. Sus contenidos se articulan en torno a tres ejes temáticos: la nación, el género y la ciencia.

Además, aborda la difusión de las narrativas extremistas y los discursos de odio a través de Internet y las redes sociales, así como su normalización en la sociedad. Entre los fenómenos que examina figuran la propagación de bulos y teorías de la conspiración y los discursos racistas, xenófobos y machistas.

La UAL ha reafirmado que, "como institución académica que tiene el conocimiento como eje de su actividad, la universidad es un espacio neutral, de análisis, reflexión e intercambio de ideas".