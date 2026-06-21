La Universidad de Almería modernizará aulas del Citic para mejorar la enseñanza híbrida y virtual

Archivo - Campus de la Universidad de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha sacado a licitación por 475.871 euros las obras para adaptar varias aulas del Edificio Científico Técnico de Informática y Comunicaciones (Citic) y convertirlas en espacios de "docencia avanzada" capaces de facilitar una "interacción fluida" entre el alumnado que asiste a clase de forma presencial y el que sigue la enseñanza a distancia.

El proyecto prevé dotar estos espacios de sistemas audiovisuales, pizarras interactivas, cámaras para retransmisión de clases, nueva infraestructura de datos, luminarias LED, climatización eficiente con sensores de CO2 y mejoras de acondicionamiento acústico, además de actuaciones vinculadas a la accesibilidad universal, la eficiencia energética y el confort ambiental.

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses a partir de la firma del acta de replanteo, según consta en la documentación del proyecto consultada por Europa Press.

La memoria justificativa vincula la actuación a los nuevos modelos de enseñanza híbrida y virtual y señala que la obra debe permitir un "entorno educativo inclusivo, sostenible y técnicamente preparado" para las "exigencias pedagógicas contemporáneas", por lo que la actuación combina la modernización de los recursos digitales con mejoras físicas en los espacios docentes.

La UAL ha planteado la obra como una única actuación, sin división en lotes, al considerar que separar los trabajos "dificultaría su correcta ejecución" y podría afectar a la organización de los distintos oficios desde el inicio de la ejecución.

RECURSOS DIGITALES PARA PROFESORADO Y ALUMNADO

El Citic ya figura en la documentación de recursos materiales de la propia UAL como un edificio vinculado a la enseñanza digital, ya que dispone de tres aulas para la impartición de clases en formato virtual y de salas de ordenador del Centro de Atención a Usuarios, con más de 20 equipos para uso docente.

En este edificio también se sitúa la atención presencial del Servicio de Contenidos Digitales, que tiene entre sus funciones proporcionar asesoramiento y asistencia para la creación de contenidos educativos, como vídeos o presentaciones, y se encarga de la gestión y asistencia de las Salas de Docencia Avanzada.

La actuación conecta además con el II Plan Propio de Docencia de la UAL, aprobado el 25 de marzo de 2026, que busca promover la "excelencia, calidad e innovación docente" en los títulos oficiales y estructura sus medidas en cuatro ejes, entre ellos la "virtualización de la enseñanza".

El proyecto también se alinea con el Plan Estratégico 2025-2027, que recoge la actualización de espacios docentes, laboratorios y salas con criterios de "funcionalidad, ergonomía y sostenibilidad".

La UAL ha situado además en el Citic nuevos recursos digitales para el profesorado, entre ellos dos boxes de autograbación audiovisual para crear vídeos educativos y otros contenidos docentes con asistencia técnica.