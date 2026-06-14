La Universidad de Almería participa en un macroestudio que determina que existe una "brecha global" en la obesidad

Los investigadores de la Universidad de Almería que han participado en un estudio global sobre la obesidad - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha participado en un estudio con más de 1.900 investigadores y manejando datos de 232 millones de personas procedentes de 200 países, que ha determinado que "existe una brecha global respecto a la prevalencia de la obesidad".

En una nota de prensa de la UAL, se ha especificado que el estudio ha analizado más de cuatro décadas de obesidad en el mundo, entre 1980 y 2024. Lo ha liderado el Imperial College London, a través de la NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), y se ha publicado en la "prestigiosa" revista Nature. El estudio ha concluido que el aumento de las tasas de obesidad se ha ralentizado o estabilizado en la mayoría de los países de altos ingresos, pero sigue subiendo en los países de ingresos bajos y medios, especialmente en África, Asia, América Latina y las islas del Pacífico y el Caribe.

El estudio, titulado 'Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations' (en inglés) tiene entre sus autores tres investigadores de la UAL, el profesor del Área de Educación Física y Deportiva, y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Manuel Rodríguez; el también profesor del mismo área, Enrique García; y el investigador Ramón y Cajal de la UAL, del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, Borja Martínez, en su caso también vinculado a la Universidad de Granada (UGR).

La información facilitada por el grueso de científicos españoles ha sido la de jóvenes que formaron parte del experimento 'Prefit', un trabajo de cohorte multicéntrico coordinado por el grupo de investigación Profith del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la UGR.

En este sentido, el estudio ha recopilado datos sobre los niveles de condición física y obesidad en niños en edad preescolar, en concreto de tres a cinco años, en diez regiones españolas. El estudio se ha llevado a cabo de manera colaborativa dentro de la Red de Investigación en Ejercicio y Salud (Exernet), y ha contado con la participación de investigadores de otras tantas universidades de toda España.

Así, junto a la UAL y la UGR también han participado Cádiz, completando la zona sur, Cuenca y Madrid para la centro, Castellón para la este, Zaragoza y Vitoria para la norte, y las dos principales islas de Baleares y Canarias, como son Mallorca y Gran Canaria. 'Prefit' ha tenido como investigador principal al profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y del centro de investigación iMUDS de la UGR, Francisco Ortega, y como coordinadora de la recogida de datos del proyecto a la investigadora Marie Curie en la UGR, Cristina Cadenas.

Según los investigadores, estas últimas comprobaciones "sugieren que las afirmaciones previas de una epidemia global de obesidad probablemente sean una simplificación excesiva y enmascaran la gran diversidad observada entre países, que puede estar impulsada por una serie de factores, especialmente la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables".

En esta línea, los académicos han explicado que "a pesar de los rápidos incrementos en la obesidad en los países desarrollados a finales del siglo XX, se frenó primero en las personas en edad escolar y luego en adultos una década después". No obstante, "en algunas naciones de ingresos altos, incluyendo Francia, Italia y Portugal, las tasas incluso pueden haber empezado a bajar" han desarrollado los autores.

En contraste, el análisis ha destacado que "sigue aumentando, e incluso se está acelerando en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios". Esta divergencia "pone de manifiesto las crecientes desigualdades globales en nutrición, actividad física y salud", han añadido.

Así, los expertos han destacado "la necesidad de políticas de salud pública adaptadas para abordar la creciente brecha, incluidas aquellas centradas en la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables para países y comunidades que no pueden permitirse ni acceder a ellos". Además, la introducción de nuevos medicamentos para la obesidad "no explica los cambios observados en su estudio, pero probablemente desempeñarán un papel importante en las tendencias futuras, especialmente si se mejora el acceso", han extraído del estudio.

El profesor de la Escuela de Salud Pública del Imperial College London y director académico de Imperial Global Ghana, Majid Ezzati, ha explicado que "en esta etapa, probablemente sea demasiado pronto para decir si los fármacos GLP-1 han tenido un impacto directo en poblaciones enteras, aunque sean beneficiosos para los pacientes que los usan; el objetivo debería estar en hacerlos más asequibles para todos los que los necesiten en el mundo".

En este contexto, Ezzati, que ha dirigido el análisis, ha destacado que este estudio permite "una imagen más optimista respecto a los avances y desafía la visión ampliamente aceptada de que estamos viviendo una epidemia global de obesidad, porque permite comprender y comparar mejor el progreso de las naciones en la prevención y combate de la obesidad, no solo hacia dónde estamos ahora, sino hacia dónde nos dirigimos".

De esta manera, en España, el porcentaje total de personas que viven con sobrepeso u obesidad en diferentes grupos de edad "sigue siendo muy alto", lo que hace "necesario seguir invirtiendo en estrategias de promoción de la actividad física y alimentación saludable para mitigar sus múltiples efectos negativos en los individuos y en la sociedad", ha determinado el profesor.

En definitiva, los expertos han afirmado que, "centrándonos en el ritmo de cambio de la obesidad a lo largo del tiempo, en lugar de solo en la prevalencia, podemos aprender dónde y cuándo se necesita acción urgente, incluyendo políticas sólidas de salud, actividad física y alimentación para ayudar a las naciones a adaptarse y gestionar la salud pública durante las transiciones económicas, tecnológicas y nutricionales".

Y, es que los informes previos sobre el estado global de la obesidad, incluidos los realizados por la NCD-RisC en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, suelen comparar la prevalencia de la obesidad a lo largo de décadas.

Por su parte, los investigadores han esclarecido que "aunque esto aporta información valiosa, el enfoque puede dificultar el seguimiento del progreso en su control, especialmente los cambios recientes que reflejan la innovación en políticas".

De este modo, en este último análisis los científicos han usado la velocidad de cambio en el porcentaje de la obesidad como medida clave, calculada como el cambio absoluto anual en la prevalencia de la obesidad. Con este método han podido "ofrecer una imagen más clara de dónde se están acelerando, estabilizando o revirtiendo los aumentos de la obesidad". El equipo ha analizado mediciones de peso y altura de más de 70 millones de personas de 5 a 19 años y de 162 millones de 20 años o más.