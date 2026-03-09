La Universidad de Almería pone en marcha la segunda colecta de sangre y plasma del curso

La segunda colecta de sangre y plasma del curso en la UAL. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Salud, Sostenibilidad y Deportes de la Universidad de Almería (UAL), a través de UAL Saludable y en colaboración con la comunidad universitaria, ha iniciado este lunes la segunda colecta de sangre y plasma del curso en el campus. La iniciativa, impulsada por la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, se prevé que será "un rotundo éxito de participación".

Así lo han confirmado la directora de UAL Saludable, Lorena Gutiérrez; el delegado de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y el director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería, Aref Laarej. Los tres han acudido a saludar al personal encargado de las extracciones y a agradecer a los donantes su solidaridad.

Gutiérrez ha subrayado que "para la Universidad de Almería esta es una semana importante", reafirmando "la colaboración firme con el Centro de Transfusiones". Además, la directora ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria para incrementar el número de donaciones, recordando que "el año pasado logramos estar entre las primeras universidades de España en el reto planteado por la Red de Universidades Promotoras de Salud, superando nuestro récord". Con esta nueva convocatoria se busca "superarnos un año más", recordando que en mayo habrá otra colecta programada.

Belmonte ha facilitado información sobre la edición del curso anterior: 808 personas donando, de las cuales 274 eran donantes por primera vez, con 359 fueron hombres y 449 mujeres sobre el total. "De su generosa participación se obtuvieron 991 donaciones de sangre en total y 46 donaciones de plasma, y 98 personas no pudieron hacer efectiva la donación tras la entrevista médica previa", ha explicado.

El delegado ha destacado que "la UAL suele ser uno de los puntos de extracción más importantes, ya que concentra a una población joven, sana y muy comprometida con la solidaridad, y por ello este año volveremos a estar cuatro días en el campus para ofrecer más oportunidades a los universitarios para que puedan materializar su donación".

Belmonte ha subrayado además que "las necesidades de sangre continúan siendo elevadas y mantener un nivel adecuado de reservas es fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario", añadiendo que "sin las donaciones no podrían realizarse muchas de las actividades asistenciales de un hospital, desde intervenciones quirúrgicas y partos hasta tratamientos oncológicos o la atención a víctimas de accidentes de tráfico".

Esas palabras han tenido el respaldo de Aref Laarej que ha valorado que "los cinco hospitales siguen funcionando a pleno rendimiento, y más en estas fechas consumen sangre todos los días". Además, ha puesto el foco sobre un "detalle importante", como es que "cuando los pacientes llegan, el sistema sanitario ya ha dispuesto un banco donde se acumula toda la sangre que se puede necesitar".

Sobre la UAL en concreto, Laarej ha detallado que "predominan las donantes mujeres y la mayor parte de los participantes pertenece a un grupo de edad joven". De hecho, "el 46% de los donantes tiene menos de 30 años" y "los grupos sanguíneos más frecuentes entre los donantes universitarios son el A positivo (33%) y el O positivo (38%)".

Asimismo, ha querido reconocer el carácter solidario de la comunidad universitaria, manifestado que "siempre ha habido respuesta; hace unos años veníamos dos veces, ahora venimos tres veces, casi más de 900 unidades extraen en un año, lo que representa el 5 % de toda la provincia". Igualmente ha invitado a acercarse al Aulario II en estos días. La colecta estará operativa hasta el jueves, incluido, entre las 9.30 y las 13.30 horas por la mañana y entre las 17.00 y las 20.30 horas por la tarde.

Durante la campaña, el equipo del Centro de Transfusiones ofrece también información sobre la Red Española de Donantes de Médula Ósea (Redmo), con el objetivo de fomentar nuevas inscripciones. Además, los profesionales visitarán diferentes aulas del campus para impartir charlas informativas y resolver las dudas del alumnado.