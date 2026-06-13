La Universidad de Almería refuerza su proyección internacional en el encuentro Nafsa 2026 en Orlando

Representantes de las universidades públicas andaluzas en el Encuentro Nafsa, entre ellos el vicerrector de Proyección Internacional de la UAL, José Carlos Redondo, y Hugo González, del Servicio de Movilidad y Promoción Internacional de la UAL. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha estado presente en el pabellón de España, compartiendo espacio con las otras nueve universidades públicas andaluzas y diversas instituciones académicas del país en el encuentro Nafsa 2026 en Orlando (Florida). Esta cita, considerada "uno de los eventos más importantes del panorama universitario internacional", ha reunido este año a más de 10.000 representantes de instituciones académicas procedentes de alrededor de 150 países.

Según se ha detallado en una nota de prensa de la UAL, la delegación almeriense ha estado formada por el vicerrector de Proyección Internacional, José Carlos Redondo Olmedilla, y el gestor del Servicio de Movilidad y Promoción Internacional, Hugo González Martínez. Ambos representantes han mantenido una activa agenda para promocionar la UAL, además de "impulsar la oferta pública de educación superior de la región", bajo el lema conjunto 'Destino: universidades públicas de Andalucía'.

En línea con sus políticas de internacionalización, el equipo de la UAL ha aprovechado el encuentro para "gestionar y consolidar diversos convenios y acuerdos interinstitucionales". La cita en Orlando ha servido como un "magnífico escenario para tomar el pulso a la movilidad internacional y evaluar el rumbo del sector".

Asimismo, la institución académica ha resaltado que "el contexto político actual está dibujando un nuevo panorama mundial, marcado por una tendencia hacia iniciativas más diversificadas y la apertura de nuevas rutas en la elección de destinos académicos".

A pesar de estos cambios, desde la UAL se ha valorado "positivamente" que en el tablero global, las "instituciones sólidas" y aquellas que aportan un mayor componente humano son las que "logran marcar la diferencia y ofrecer los mejores servicios a los estudiantes internacionales".

Tras la finalización del evento, los representantes de la UAL han mostrado una "gran satisfacción". Las negociaciones y líneas de acuerdo han fluido "con éxito". Además, se observa "con optimismo el auge y la resiliencia de formatos formativos flexibles, tales como los cursos 'Study Abroad' y los programas 'tailor-made' (hechos a la medida)".

No obstante, la delegación almeriense ha subrayado que el éxito de estas actuaciones "depende de que vayan siempre acompañadas de estrategias de colaboración, continuidad y cooperación a largo plazo; unos pilares de acción en los que la Universidad de Almería cuenta ya con una consolidada trayectoria".