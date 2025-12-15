UPA Almería resalta el "beneficio" de las lluvias para el campo en el norte y el Levante pese a daños puntuales

Archivo - Recogida de trigo. - CARLOS CASTRO - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA Almería ha subrayado el impacto "beneficioso" que han tenido las lluvias registradas este fin de semana en el norte y el Levante de la provincia, donde las precipitaciones han permitido aliviar la situación de distintos cultivos tras un periodo prolongado de sequía, si bien reconoce la existencia de daños localizados en algunas zonas de invernadero.

En declaraciones ofrecidas a Europa Press, la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha explicado que la lluvia caída "no ha sido torrencial", sino que ha sido "constante", con acumulados que han oscilado entre "60 y 100 litros o más por metro cuadrado".

Iglesias ha incidido en que este episodio ha resultado especialmente favorable para los cultivos extensivos y ha apuntado que ha llegado en un momento clave para producciones como los cereales, que "se habían sembrado en seco", así como para el almendro y el olivar, que también necesitaban agua tras meses sin precipitaciones significativas.

La responsable agraria ha reconocido que en el Levante almeriense, especialmente durante la tarde-noche de este domingo, se han producido daños en algunas zonas de invernadero en puntos como Pulpí, San Juan de los Terreros o Cuevas de Almanzora, aunque ha matizado que "los daños que se han producido no son tan importantes como lo bien que ha venido esta lluvia".

En este contexto, ha admitido que inicialmente temía que el campo fuera uno de los principales perjudicados por las inundaciones asociadas al paso de la borrasca 'Emilia', pero ha recalcado que finalmente "podemos decir que el campo ha sido el más beneficiado en la provincia de Almería", una situación que, según ha añadido, también se ha dado en comarcas limítrofes de la Región de Murcia.

Asimismo, Iglesias ha advertido de que aún existe incertidumbre sobre la evolución meteorológica en los próximos días, aunque ha valorado la mejoría registrada tras el episodio de lluvias y el balance general para el sector agrario.