Urbaser se hace con el contrato de recogida de basuras de Almería por 142,5 millones durante once años

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el nuevo contrato para la prestación del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal a la empresa Urbaser por un importe total de 142.535.795,78 euros y una duración de once años.

El contrato se formalizará antes de final de año y "supondrá un salto cualitativo en la gestión diaria de la ciudad", según ha valorado el equipo de gobierno (PP) tras la aprobar la adjudicación en junta de gobierno local.

La prestación contempla la renovación total de la flota de vehículos, que priorizarán el uso de gas natural y eléctricos para reducir las emisiones y los ruidos, así como la ampliación y renovación de los contenedores, con pruebas piloto para la reducción de olores en la fracción orgánica.

También se va a implantar el sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores, con posibilidad de adhesión de pescaderías, toda vez que se dispondrá de islas emergentes en el casco histórico y en el Paseo de Almería para eliminar la presencia permanente de contenedores.

La concesión contempla también la digitalización integral del servicio mediante una plataforma con tecnología GIS, que permitirá el control en tiempo real y una gestión más ágil. Además, conllevará el refuerzo de los servicios de recogida de enseres, poda y voluminosos, además de la ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20.

El contrato incluye la construcción de una gasinera para la nueva flota y de ocho islas soterradas de contenedores, con renovación anual de los buzones deteriorados. La empresa también deberá proporcionar una atención ciudadana ampliada con servicio de incidencias en horario de mañana y tarde y la incorporación de dos educadores ambientales para tareas de concienciación.

Para el Ayuntamiento de Almería este contrato es "mucho más que una renovación técnica" puesto que "representa un avance fundamental en la gestión ambiental y urbana de Almería, asegurando una ciudad más limpia, ordenada y preparada para los retos del futuro".

"El nuevo contrato reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la economía circular y la sostenibilidad. Es una herramienta esencial para consolidar la transformación que ya está en marcha en Almería", ha destacado El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

El edil ha asegurado que Urbaser "cuenta con una dilatada experiencia y un conocimiento profundo de la ciudad, lo que garantiza una transición rápida y eficaz hacia el nuevo modelo".

La mejora de este servicio, junto con los próximos contratos de limpieza viaria y zonas verdes, "reforzará la imagen de Almería como una ciudad moderna, eficiente y comprometida con el bienestar de sus vecinos y el cuidado del entorno".

Urdiales ha felicitado a los técnicos municipales por el trabajo "riguroso y complejo" desarrollado a lo largo del proceso administrativo, en el que han participado ocho empresas.

Este contrato es el segundo de los grandes servicios municipales renovados por el actual equipo de gobierno tras el de ayuda a domicilio, y se suma al proceso de actualización de los servicios públicos que impulsa el Ayuntamiento. Próximamente se incorporarán también los nuevos contratos de servicios de limpieza viaria y de playas, y mantenimiento de zonas verdes, ya previstos en el presupuesto municipal de 2026.