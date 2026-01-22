Vera (Almería) vuelve a reclamar al Gobierno la construcción de espigones tras el último temporal marítimo

Una de las calles de Vera Playa (Almería) anegada por el agua tras el temporal marítimo. - AYUNTAMIENTO DE VERA

VERA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vera (Almería) ha vuelto a exigir este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una solución "urgente y definitiva" para la protección del litoral, al considerar que la construcción de los espigones "no puede esperar más", después de que el fuerte temporal marítimo de las últimas horas haya causado inundaciones y daños en varias zonas de Vera Playa.

A través de sus redes sociales, ha alertado a los vecinos de la zona del Natsun y a los residentes en primera línea de costa de que el temporal ha inundado varias calles, anegado viviendas y provocado "importantes daños" materiales, lo que ha obligado también a cortar algunas vías, por lo que ha solicitado extremar la precaución.

Según ha indicado el Consistorio, los servicios municipales de mantenimiento y limpieza han procedido a subsanar los desperfectos en la zona afectada, con el objetivo de "restablecer la normalidad y realizar la limpieza y el acondicionamiento de las calles".

En este contexto, el Ayuntamiento ha reclamado que el proyecto de Costas para la recuperación de las playas entre Garrucha y el delta del río Almanzora se haga efectivo, al advertir de que la erosión y la falta de medidas eficaces "están dejando la costa desprotegida, afectando gravemente a nuestros vecinos, infraestructuras, sector turístico y economía local".