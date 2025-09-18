Vera GRV y Willy Rodríguez, nominados a los Latin Grammy 2025 por un videoclip rodado en Tabernas

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Vera GRV y el director Willy Rodríguez, ambos de Almería, han sido nominados a los Latin Grammy 2025 en la categoría a Mejor vídeo musical versión corta por la pieza audiovisual 'Cura pa mi alma', que fue rodada en el Desierto de Tabernas con más de 70 mujeres en escena.

La composición competirá con otros cuatro nominados por las obras 'Diamantes, lágrimas e rostos para esquecer (Dlre)', 'EL CLúB', '#Tetas", y 'Full time papi', en los que participan relevantes artistas del panorama musical como Bad Bunny o Guitarricadelafuente.

El trabajo audiovisual de los almerienses contó con un equipo técnico de 120 personas para acompañar un tema que forma parte del primer álbum de la artista: 'Se me pasó llamarte, mamá'.

El videoclip, según ha informado UnitDreams en una nota, "ha sido elogiado por su potencia visual, su enfoque narrativo y su retrato emocional del vínculo madre-hija", toda vez que esta nominación "representa un hito para el talento emergente andaluz en el escenario latino más prestigioso".

"Que nuestro trabajo llegue a un escenario como los Grammy Latinos es un sueño. Pero también una forma de poner en valor el talento que nace en nuestra tierra", ha afirmado Vera GRV.

La gala se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, dentro de la 26a edición de los Latin Grammy, organizados por la Academia Latina de la Grabación. Considerados los premios más importantes de la música en español, el acto reunirá a grandes figuras del panorama internacional.

'Cura pa mi alma' está producido por Toni Anzis, reconocido por su trabajo junto a artistas como Lia Kali, Duki, Eladio Carrión, Shoda Monkas o Antony Z, y dirigido por Willy Rodríguez, que ha colaborado con figuras como Will Smith, Lola Índigo, Dani Ocean, Peso Pluma, Manuel Turizo o Eladio Carrión.

Nacida en el año 2000 en Almería, Vera GRV se ha consolidado como una de las voces emergentes de la música urbana española, destacando por su estilo único y la delicadeza en las letras de sus canciones.

Ha colaborado con artistas como Juancho Marqués y ha compartido escenario con Lia Kali, Antony Z, RVFV y Pepe y Vizio. Su sencillo "Pobre Niña" marcó un punto de inflexión en su carrera, alcanzando listas de éxitos y consolidando su estilo distintivo. Recientemente, sacó su primera gira en la que recorrerá diferentes ciudades de España.