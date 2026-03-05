Vía libre al hotel cinco estrellas del resort turístico impulsado por la familia Cosentino en Mojácar (Almería)

Diseño del hotel cinco estrellas de Macenas Resort en Mojácar (Almería). - COSENTINO

MOJÁCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mojácar (Almería) ha otorgado la licencia de obras para comenzar a construir el hotel cinco estrellas del complejo residencial y turístico Macenas Mediterranean Resort, que, impulsado por la familia Cosentino, operará bajo la marca Destination by Hyatt en la zona costera de Macenas tras su apertura, prevista para 2028.

Así lo ha trasladado en un comunicado la promotora de la iniciativa con la que la firma hotelera internacional avanza en uno de los primeros proyectos que desarrolla en España, basado en un edificio de 143 habitaciones en el que se invertirán más de 40 millones de euros.

El resort está promovido por el 'family office' de la familia Cosentino y pretende convertirse en "referente" de la oferta residencial, hotelera y turística del mediterráneo español.

En este sentido, la construcción del hotel forma parte del plan diseñado para esta zona basado en la "regeneración y reposicionamiento turístico" con el que se quiere hacer de Macenas "un destino de turismo vacacional y de negocios marcado por un lujo discreto, orientado a viajeros que buscan exclusividad, naturaleza, ocio y bienestar".

La construcción del hotel, con el que se pretende "romper la estacionalidad en el sector", supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros por parte de la propiedad, sentido en el que han incidido en su capacidad para crear empleo.

En la gestión y operación del proyecto participará como actor clave GMA Corporate, compañía especializada en el sector hotelero y con amplia experiencia en activos turísticos, que "aportará solvencia y visión estratégica a su desarrollo".

El proyecto del hotel, desarrollado por el estudio GCA Architects, está concebido bajo los parámetros de la arquitectura mediterránea a través de un diseño orgánico y sostenible, con materiales y aplicaciones de bajo impacto visual.

Sus 143 habitaciones contarán con los "máximos criterios de confort, privacidad y conexión con el entorno natural", gracias a que su edificación estará integrada en la topografía en la que se ubica, "respetando el ecosistema de Macenas".

En términos de sostenibilidad, y en línea con la filosofía de todo el complejo, se implementarán sistemas de eficiencia energética y de reducción de emisiones, el uso de materiales sostenibles, y una gestión responsable del agua.

La meta es que el hotel, una vez construido y operativo, logre la certificación Breeam, "uno de los estándares internacionales más exigentes en construcción sostenible".

Asimismo, el hotel facilitará una amplia oferta de servicios "premium" como gastronomía de autor, áreas wellness, experiencias al aire libre o actividades culturales y deportivas. La oferta se unirá a la ya existente en el Resort a través de Macenas Club Social, dónde tanto los residentes como cualquier persona externa" pueden disfrutar actualmente de diferentes restaurantes, piscina y zona lounge, centro deportivo, supermercado, tiendas o un centro de belleza y estética".

ACTUACIONES DE REFORMA

Este nuevo hito se suma a recientes avances como las obras de reforma, ya en marcha, del campo de golf del Resort, un recorrido de 18 hoyos ubicado en un enclave privilegiado entre Sierra Cabrera y a pies del Mar Mediterráneo.

El campo está firmado por el estudio Stirling & Martin, y presenta un diseño exigente a nivel deportivo, y sostenible medioambientalmente reutilizando el agua residual del Resort para su propio riego.

Esta instalación se completará con los servicios de una Casa Club con escuela de golf, tienda especializada, restaurante, zona de prácticas y servicio de alquiler de material.

Asimismo, también prosigue la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del complejo, que dispone de los más elevados estándares y tecnologías en materia de sostenibilidad para alcanzar la circularidad en la gestión hídrica de Macenas.

A ello hay que unir el crecimiento en oferta residencial con Las Villas, parcelas para viviendas unifamiliares a medida, o residenciales como Los Altos y Las Terrazas, además de la ya citada amplia oferta de servicios existentes concentrados en el club social.