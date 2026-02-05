Los vientos de más de 100 km/h en Almería dejan más de 25 incidencias sin heridos y numerosos árboles arrancados

Un árbol caído por la fuerza del viento en la calle Béjar de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fuertes vientos derivados de la borrasca 'Leonardo' han dejado en la capital almeriense más de 25 incidencias registradas por los servicios de emergencias 112 Andalucía desde las 6,00 horas con desprendimientos de cristales, carteles, ventanales y árboles que han sido arrancados por rachas que, en la ciudad, han superado los 105 kilómetros por hora, según las mediciones de la Aemet, si bien la red Ametse las eleva hasta los casi 123 kilómetros por hora.

Fuentes del servicio unificado de emergencias han confirmado a Europa Press que el grueso de los avisos recibidos desde la medianoche de este jueves se concentran en la capital, donde desde las 6,00 horas se han comenzado a registrar los primeros avisos y en donde la velocidad máxima ha alcanzado los 74 kilómetros por hora.

Así, los servicios tienen constancia de numerosos árboles que se han volcado o tronchado por la fuerza del viento desde primera hora en las calles José Obrero en esquina con Avenida Santa Isabel, en la calle Rosario o en la calle Lucainena de las Torres, donde un ejemplar ha volcado sobre varios coches.

La fuerza del viento ha arrancado desde su base un longevo ficus en la calle Béjar, cuyo vuelco ha levantado parcialmente la acera y se ha llevado por delante un tendido eléctrico antes de desplomarse sobre una furgoneta y un vehículo que han quedado sepultados, pero sin heridos.

El enorme árbol también obstruye parcialmente el acceso al Centro Público de Educación de Personas Adultas de Barrio Alto, donde a dos calles también se ha volcado otro árbol en la calle San Juan Bosco, que ha tenido que ser talado debido a que ha interrumpido el tráfico momentáneamente.

Junto con estos incidentes, el 112 ha registrado la caída de otro árbol más en la calle Alcuidia de Monteagud, al tiempo que ha sido alertado por la caída de un pino en el paraje Los Ferris de La Cañada. También se han recibido numerosos avisos sobre algunos ejemplares en situación de riesgo.

El Ayuntamiento de Almería ha precintado las principales zonas donde se concentra arbolado en la ciudad, no solo en los parques sino también en otras avenidas de paso como la Rambla Federico García Lorca. Al mismo tiempo, ha anulado paradas de autobús próximas a árboles para evitar riesgos ante posibles caídas en zonas de espera.