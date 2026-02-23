Voluntarios retiran 700 kilos de plásticos de las dunas del Peñón del Moro en El Ejido (Almería) tras las borrascas

Voluntarios junto a las bolsas con residuos recogidos en las dunas del Peñón del Moro, en El Ejido (Almería). - EL ÁRBOL DE LAS PIRULETAS

Un total de 65 voluntarios han retirado este domingo 700 kilos de pequeños plásticos en apenas dos horas en la playa del Peñón del Moro, bajo el Castillo de Guardias Viejas, en El Ejido (Almería), tras las últimas borrascas que han afectado a la costa, en una actuación centrada especialmente en las dunas embrionarias del enclave.

Entre los participantes ha habido vecinos del municipio, ciudadanos extranjeros residentes en El Ejido y personas llegadas desde otras localidades, que han trabajado en una zona especialmente sensible por su biodiversidad.

La convocatoria ha partido de Promar, Athenaa, Ángel Aguilera, Club Náutico de Balerma, Plataforma Ejido Sostenible, Vientos de Murgi y El árbol de las piruletas, con el apoyo de la Fundación Unicaja y el proyecto Cuentos del mar de Alborán, además de la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

Según han indicado los organizadores en un comunicado, el tren de borrascas que ha azotado el país en las últimas semanas ha provocado daños en la costa y la acumulación de grandes cantidades de residuos que el mar ha devuelto a la orilla, muchos de ellos arrastrados por las ramblas hasta el litoral.

Moisés Palmero, uno de los organizadores, ha señalado que la convocatoria surgió "de manera emocional" tras comprobar cómo varios ciudadanos alertaban de la presencia de numerosos pequeños plásticos provenientes de la agricultura intensiva, depositados en las dunas cubiertas de azucenas, falso regaliz y perejil de mar, especies características de las playas del municipio.

"Éramos conscientes de que el Ayuntamiento limpiaría las playas con maquinaria, pero en esas dunas había que hacerlo de forma manual para conservar la gran biodiversidad que atesoran y su función de defensa de la costa, por lo que nos pusimos manos a la obra", ha explicado.

Entre los residuos hallados, Palmero ha destacado "una bolsa de pipas Arancha, que dejaron de venderse en los años 80, por lo que el envoltorio tendrá, al menos, unos 40 años de vida en el medio y ya empezaba a generar microplásticos de difícil recogida y gran repercusión en la naturaleza y en nuestra salud".

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de El Ejido, miembro de Athenaa y una de las promotoras de la acción, Araceli Sobrino, ha valorado que "lo más ilusionante" ha sido "la participación de familias que han mostrado con el ejemplo a sus hijos la manera de conservar y proteger la naturaleza".

Asimismo, ha subrayado que "la mayoría, el 90 por ciento de los residuos recogidos, provienen de los invernaderos", y ha advertido de que "es necesario que todo el mundo tome conciencia de que el plástico que se tira en las calles, ramblas o descampados va directo al mar, y él, el mar, la mar, nos lo devuelve para nuestra vergüenza. Toca pensar cómo queremos vivir el futuro".

En esta línea, los organizadores han recalcado que "limpiar no es la solución", sino que es necesario actuar en el origen del problema, con "más vigilancia, más esfuerzos en la concienciación y educación de los agricultores y multas si fuese necesario en el entorno de los invernaderos".

También han apuntado la necesidad de revisar los sistemas de gestión y los materiales con los que están elaborados determinados envases y objetos, con el fin de reducir su impacto en el medio natural.