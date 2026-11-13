Vox apela en Almería al "ahora o nunca" del 29N para "devolver la prosperidad a España" frente a un PSOE "corrompido"

Candidatos de Vox por Almería al Congreso y al Senado durante la pegada de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre. - VOX

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rocío de Meer, ha apelado al "ahora o nunca" ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "devolver la prosperidad a España" y ha cargado contra un PSOE al que ha calificado de "absolutamente corrompido".

De Meer ha realizado estas declaraciones durante la tradicional pegada de carteles con la que Vox ha iniciado la campaña electoral en Almería, acompañada por los candidatos de la formación al Congreso y al Senado.

En este acto, ha asegurado que están ante "la campaña electoral más importante para España", ya que "nos jugamos el futuro de la provincia" y "la propia existencia de España". Asimismo, ha defendido que su partido cuenta con "el mejor equipo" y "las mejores ideas para poder cuidar, reconstruir y palias todo el daño que se ha hecho a la provincia de Almería y a España".

En una nota, la candidata ha acusado al PSOE de haber "colonizado todas las instituciones" y de tener a "todo el entorno de Pedro Sánchez imputado". Además, ha cuestionado la política migratoria del Ejecutivo central, a la que se ha referido como "una política de inmigración masiva que no cesa, con un descontrol absoluto", una situación que, a su juicio, se ha acentuado durante los últimos años de la legislatura de Pedro Sánchez.

En el ámbito provincial, De Meer ha cuestionado la situación de las infraestructuras y las comunicaciones. "Estamos en un país en el que no hay seguridad ferroviaria, y en el caso de Almería ni siquiera hay infraestructuras, con unas comunicaciones pésimas", ha manifestado, antes de lamentar que sea "una provincia que nadie ha cuidado desde el punto de vista nacional".

La candidata de Vox también ha advertido de que en las próximas elecciones están en juego los impuestos, la seguridad en las calles, Ceuta y el coste de la cesta de la compra, que, según ha asegurado, ha aumentado un 40 por ciento en los últimos años. En este sentido, ha criticado a un Gobierno que "nos fríe a impuestos".

Pese a estas críticas, De Meer ha asegurado que "hay motivos para la esperanza" y ha destacado que Vox cuenta con "personas muy preparadas con ilusión y entusiasmo para servir a los españoles", que, según ha defendido, deben llegar al Consejo de Ministros.

Así, ha vinculado esa aspiración con el objetivo de ofrecer a las nuevas generaciones un futuro en el que puedan independizarse y formar una familia.