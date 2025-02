Vox critica el "caravaning descontrolado" en Almería y reclama "medidas urgentes" al Ayuntamiento

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha criticado este miércoles el "caravaning descontrolado" que, según ha dicho, se da en la ciudad debido a la "falta de interés y eficacia" del Consistorio, a cuyo equipo de gobierno ha reclamado "medidas urgentes" para atajar la situación.

En una nota, Rojas ha incidido en que hace un año su grupo municipal impulsó una moción sobre este asunto que fue rechazada por el equipo de gobierno (PP) porque "ya estaban trabajando en ello sin que hasta ahora se haya visto ningún avance".

Para Rojas, la ciudad "no está preparada" para acoger este tipo de turismo "en condiciones de seguridad y servicios necesarios", sentido en el que ha afeado la labor de la concejal de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María de Mar García Lorca, puesto que "no quiere o no sabe poner orden y soluciones a los problemas de convivencia, impacto y deficiencias sanitarias que está generando la proliferación sin control de caravanas en nuestra ciudad".

El portavoz de Vox ha destacado que los vecinos de las zonas cercanas a los estacionamientos, que se dan principalmente en el tramo inferior de la Avenida del Mediterráneo, "llevan meses, incluso años, denunciando las molestias que generan las caravanas, mientras hoteleros y hosteleros reclaman soluciones para regular la situación", por lo que ha vuelto a reclamar una "ordenanza específica" para regular las caravanas.

"Almería sigue sumida en el caos por culpa de la inacción del equipo de gobierno del PP", ha dicho Rojas ante la "ausencia de una normativa clara y concreta" para la ordenación de este tipo de vehículos, lo que a su juicio provoca que las caravanas "acampen a sus anchas, sin ningún tipo de regulación que permita un uso ordenado de los espacios públicos".

El dirigente de Vox opina que "el problema no es que vengan de forma masiva" sino que la ciudad "no está preparada para acoger este tipo de turismo en condiciones de seguridad y servicios necesarios".

"Hemos insistido desde hace meses en este tema porque sabíamos que se convertiría en un problema", ha abundado antes de apuntar que la Policía Local "hace lo que puede" frente a una situación "que se agrava por la falta de herramientas normativas que permitan una intervención eficaz".