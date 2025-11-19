Vox critica que Moreno diga que no sabe "nada" tras la "bomba nuclear" que cayó en la Diputación

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, este miércoles en el Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, haya salido diciendo que no sabe "nada" tras la "bomba nuclear" que cayó ayer en la Diputación de Almería, con las detenciones del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente segundo, Fernando Giménez, ambos del PP, en el marco de la segunda fase del 'Caso Mascarillas', llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil .

"Cuando la UCO llama a tu puerta, pues lo que significa es que todo huele a podrido, a muy podrido, y esto no tiene ninguna discusión", ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, quien ha criticado que, ante estos hechos, Juanma Moreno se haya puesto "en lo que él domina muy bien: Yo no sé nada, yo no conozco la causa".

Ha recalcado que "cayó una bomba" en la diputación y el propio PP de Almería porque hay un auto que dice que "existen sospechas fundadas de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, de malversación de caudales públicos y de blanqueo de capitales" y que los "investigados habrían colaborado o, cuanto menos, facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos para favorecer a empresas que habrían pagado comisiones ilegales".

Para Gavira, la primera pregunta que habría que hacerse es "dónde ha acabado el dinero de esas comisiones ilegales" y ha insistido en que Moreno es el presidente "del yo no sé nada".

"¿Qué va a decir ahora?, pues que la culpa la tenemos los de la oposición, que los de Vox sólo quieren desgastar a su Gobierno y que caiga", ha ironizado Gavira, quien ha indicado que lo ocurrido en la Diputación de Almería "no es un caso puntual".

"Lo cierto es que se lo han llevado calentito", ha añadido el portavoz de Vox, quien ha añadido que tanto en PP como en PSOE "se lo llevan calentito". Ambos partido, según ha manifestado, "practican una forma de hacer política que hay que desterrar y es que entienden el poder como una forma de hacer negocio en su beneficio económico o hacer negocio en su beneficio electoral".

"Esto es lo que hacen PP y PSOE", ha indicado Gavira, quien se ha referido al 'caso Koldo' y al 'caso Cerdán'.

Ha indicado que Vox tiene intención de personarse en las actuaciones judiciales que se abra por el caso de la Diputación de Almería, como ha hecho en otros casos de "corrupción política" en España.

"Ayer fue un día en el que sobre el PP se extendieron muchos nubarrones negros, y va a ser una lluvia violenta y salvaje", ha señalado Manuel Gavira la que va a caer sobre el Partido Popular.

"Nosotros vamos a seguir denunciando la corrupción y vamos a seguir personándonos en las actuaciones judiciales oportunas para seguir desmontando las mentiras del bipartidismo: Gestionan igual, realizan los modelos de contratación igual y practican las mismas prácticas delictivas", ha recalcado.