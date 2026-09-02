La Vuelta sitúa Almería en el escaparate del ciclismo mundial y exhibe su potencial turístico y deportivo

Matthew Brennan celebra su victoria en Roquetes en La Vuelta 2026. - ASO/LA VUELTA

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España va a situar este jueves a la provincia de Almería en el escaparate mundial de este deporte con la celebración de su duodécima etapa, que abarcará un recorrido de 167 kilómetros desde la localidad costera de Vera hasta su meta en el observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal, con un desnivel acumulado de más de 4.500 metros.

Se trata de "un recorrido realmente espectacular" y que "define la diversidad del destino turístico y deportivo 'Costa de Almería'", ha valorado el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, desde el punto de meta, donde ha recordado que esta "etapa reina" irá desde el litoral hasta la alta montaña tras atravesar el desierto de Tabernas.

Con ello, ha invitado a disfrutar del mejor ciclismo así como del "entorno realmente espectacular" que va a ofrecer la competición a través de una ruta que va a atravesar los términos municipales de una veintena de municipios con puntos tan emblemáticos como el Alto de Velefique.

En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Mar Segura, ha explicado a Europa Press el impacto de La Vuelta para la localidad de apenas 250 habitantes. "Desde hace ya un par de semanas hay un trasiego enorme, una afluencia tremenda de ciclistas, motoristas y de gente que viene a hacerse una foto en el Alto, en el mirador del Pedregal", ha asegurado.

Así, ha valorado la influencia que este tipo de pruebas tiene en los municipios pequeños a la hora de atraer visitantes, darles visibilidad y fomentar la lucha contra la despoblación. "Llevamos muchos años poniendo en valor el Alto de Velefique, no solamente por su valor deportivo, que ya está más que demostrado, sino también por su valor turístico", ha apuntado ante este impulso que le da La Vuelta.

La Vuelta ha pasado ya en cinco ocasiones por la localidad, siendo en 2009 y 2021 meta en el Alto de Velefique. "Ya desde meses antes sí que hay expectativas y todos quieren hacer el recorrido", ha valorado.

"Es un impulso no solo para los vecinos sino también para los hosteleros y las viviendas rurales que se siguen manteniendo, con un esfuerzo muy grande, durante todo el año", ha estimado ante a correlación que se da entre deporte, turismo y economía.

La salida de la etapa 12 tendrá lugar desde Vera, donde se procederá a la apertura del parque a partir de las 11,00 horas con una salida de carrera neutralizada desde la calle Mayor a las 12,45 horas, según ha indicado el Consistorio, desde donde han recordado que habrá restricciones de tráfico.

MEDIDAS DE TRÁFICO

La Jefatura Provincial de Tráfico ha apuntado que durante la prueba se adoptarán medidas especiales de regulación del tráfico con cortes temporales de circulación en las carreteras N-340a (Vera - Real de Antas), AL-7105 (El Real de Antas - Rambla Aljibe), A-1101 (Rambla Aljibe - Zurgena), AL-7104 (Arboleas - Albox), A-1204 (Albox), AL-7102 (Albox - Almanzora), A-1100 (Almanzora - Albanchez), AL-6106 (Cóbdar), AL-5100 (Chercos), AL-6105 (Chercos - Macael), A-349 (Macael - Tabernas), AL-3102 (Velefique - Bacares), AL-5407 (Bacares - Las Menas de Serón), A-1178 (Las Menas - La Merendera) y AL-4404 (Calar Alto) hasta las 18,00 horas.

Al objeto de regular el acceso a la zona de meta, la subida de los aficionados que quieran presenciar la llegada, se canalizará por la carretera AL-4404 (Aulago) desde el enlace 356 de la autovía A-92 hasta el Observatorio del Calar Alto, quedando la carretera A-1178 reservada para los vehículos de organización y autorizados con corte del tráfico entre el Área Recreativa de La Merendera y el Collado del Conde desde la tarde del día anterior.

Igualmente, se regulará el acceso al Alto de Velefique en la carretera AL-3102 quedando totalmente prohibido el aparcamiento ocupando parcial o totalmente la calzada.

Las medidas descritas tienen como objetivo garantizar la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de las carreteras afectadas, evitando el colapso circulatorio durante el desarrollo del evento.

Se recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse por las zonas afectadas durante la jornada del evento que planifiquen sus viajes con antelación y utilicen itinerarios alternativos, respetando las medidas adoptadas y las indicaciones impartidas por el personal encargado de la regulación del tráfico.