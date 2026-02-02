La XVIII Feria de las Ideas reunirá el 16 de abril en la Universidad de Almería a emprendedores e inversores

Un momento de la presentación de la XVIII edición de la Feria de las Ideas en el Auditorio de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) acogerá el 16 de abril de 2026 la XVIII Feria de las Ideas, una de las citas más consolidadas del emprendimiento y la innovación en Andalucía, que desde 2008 se ha afianzado como un punto de encuentro para personas emprendedoras, empresas, inversores y entidades de apoyo al desarrollo empresarial.

Los interesados ya pueden formalizar sus inscripciones en la web: 'https://feriadelasideas.es/es/feria.cgi', según ha informado la institución académica en una nota.

Este encuentro se concibe como un espacio para exponer proyectos emprendedores y facilitar apoyo financiero, comercial, productivo y formativo, "poniendo en contacto a quienes impulsan nuevas iniciativas con empresarios experimentados, agencias de fomento y entidades públicas y privadas".

En esta edición, el epicentro del evento volverá a situarse en el pasillo central del campus de la UAL, en una gran carpa, con actividades complementarias en distintos espacios universitarios. El evento se desarrollará en modalidad presencial y virtual, "reforzando su alcance y visibilidad".

La programación incluye una preferia virtual, concebida como un espacio "clave" para el 'networking' y el intercambio de conocimiento, así como actividades previas y posteriores destinadas a "potenciar las competencias emprendedoras y el seguimiento de los proyectos participantes".

Entre los principales objetivos de la edición de 2026 figuran el impulso de nuevas ideas empresariales y sociales, la identificación y promoción del talento emprendedor, la generación de sinergias entre proyectos y entidades, y el acompañamiento efectivo "para facilitar la puesta en marcha de iniciativas viables y sostenibles".

La Feria refuerza además su apuesta por la colaboración con las facultades de la UAL, centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como por una mayor implicación del tejido empresarial e inversor.

El delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación de la UAL, Miguel Pérez Valls, ha destacado que la feria tendrá formato de un día con jornadas de mañana y tarde, "donde los participantes podrán poner sus stands, y además, se completa con un programa adicional más completo, que contará con un programa previo y posterior a la feria en sí, que será la puesta de largo".

Sobre la feria, ha explicado que permite que "se creen sinergias". "Es un desarrollo de cultura, iniciativa y capacidad emprendedora y es una cuestión más de acompañar a lo largo de la vida tanto al empresario como a las empresas y creo que podemos estar muy orgullosos en estos 18 años de haber creado comunidad a través de esta feria", ha manifestado.

Por su parte, el director de la Feria de las Ideas, Carlos Cano, ha dado cifras concretas sobre el sondeo que realizan cada año sobre la edición anterior.

"Los primeros datos ponen de manifiesto que la práctica totalidad de las empresas que participaron ya constituidas, o en proceso de puesta en marcha, hoy en día siguen en marcha. Además, casi el 70 por ciento de los proyectos que participaron como idea, o en primeras fases, están avanzando", ha detallado.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha calificado a la Feria de las Ideas como una "oportunidad única para potenciar el emprendimiento en la provincia".

"Renovamos nuestra colaboración con la Feria de las Ideas en nuestra convicción de la importancia de impulsar la creación de empresas o ideas de negocio que generen empleo de calidad en nuestra comunidad autónoma", ha subrayado.

Tan es así, ha afirmado el delegado territorial, que "Andalucía ha batido récord en emprendimiento tras sumar un total de 21.400 empresas con 1.178 millones de capital en 2025".

La directora general de la Cámara de Comercio, María Dolores Garcés, ha indicado que "volveremos a participar para exponer las herramientas que ofrecemos a quienes apuestan por el autoempleo y mostraremos qué es y qué ofrecen programas como España Emprende, Apoyo a la Mujer Empresaria, Plan de Relevo Empresarial o espacios como el Coworking Digital, que se ubica en nuestra sede".

"La creación de empresas y la generación de nuevas ideas son en la actividad de la Cámara un eje fundamental. Por ello, nuestro compromiso y respaldo a esta feria es continuado; abre un espacio en el que mostrar el espíritu emprendedor y aquellos proyectos que, de una idea, pueden convertirse en empresa", ha añadido.

La directora general del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), Alejandra Carreño, ha subrayado que "las ideas son el punto de partida hacia un futuro mejor, pero necesitan acompañamiento, recursos y un ecosistema sólido que las respalde para poder prosperar", un papel que, según ha indicado, desempeña el parque tecnológico de forma activa.

En este sentido, Carreño ha explicado que desde el PITA "trabajamos cada día para acompañar a los emprendedores en todas las fases de sus proyectos, desde la validación de la idea hasta la consolidación de la empresa, facilitando el acceso a financiación, socios y recursos clave".

El director de Zona Almería de Cajamar, José María Vargas, ha señalado que "para nosotros es una satisfacción participar, edición tras edición, en una muestra con la que compartimos valores, objetivos y una misma visión de futuro".

"Nos une a esta Universidad un estrecho vínculo construido a lo largo de décadas de colaboración, pero también una manera común de entender el progreso: a través del conocimiento, la innovación y la transferencia efectiva de las ideas a la sociedad", ha expresado Vargas.

PREMIOS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO

La Feria de las Ideas volverá a contar en 2026 con un amplio programa de premios, promovidos por la UAL y por numerosas entidades y empresas colaboradoras, cuyo objetivo es "incentivar la iniciativa emprendedora y apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales y sociales".

Muchas entidades ya han confirmado su participación en esta edición, y continúa abierto el plazo para que nuevas empresas e instituciones se sumen mediante premios u otras acciones de apoyo.

En total, se repartirán 35 premios. Entre lo más destacado está el Premio UAL a la Mejor iniciativa Emprendedora --patrocinada por Cajamar--, dotado con 1.000 euros y el Premio Consejo Social a la mejor start up/spin-off/patente de la UAL, dotado de 3.000 euros.

Ambos galardones incluyen un programa de asesoramiento, mentorización y un espacio 'coworking' en EmprendeUAL. Esta edición viene avalada por la XVII edición, celebrada en 2025, que batió récords de participación, con 182 ideas y proyectos inscritos, impulsados por 453 emprendedores, y una destacada presencia femenina, que superó el 55 por ciento.

La Feria reunió perfiles muy diversos, desde universitarios hasta estudiantes de enseñanzas medias, egresados, profesionales y personas en situación de desempleo.

La asistencia presencial superó las 2.800 personas, y la actividad virtual registró una elevada participación, con más de 200 emprendedores en la preferia y 61 proyectos presentados en los foros virtuales.

Además, la web del evento alcanzó más de 12.000 visitas en los meses previos y posteriores a la Feria, con un "notable impacto internacional".

En total, en 2025 se otorgaron 47 premios, con un valor superior a los 50.000 euros, "consolidando la Feria como un auténtico motor del emprendimiento en la provincia".

(EP)