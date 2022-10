Yessi Marrero publica 'La edad de la inocencia', obra que "destaca por la pasión que desprenden sus páginas"

ALMERÍA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Yessi Marrero empezó a escribir desde su niñez y por eso muestra con "orgullo y satisfacción" el resultado de su segunda obra 'La edad de la inocencia', de la que ella misma destaca "la pasión que desprende".

"No solo he querido que lo sintierais vosotros, yo también he querido ser partícipe de ello. No me arrepiento. Y sé que vosotros tampoco lo haréis", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar un mundo de fantasía, en donde los protagonistas, aprenden enseñan y manifiestan sus deseos. Puede ser amor, puede ser amistad, codicia, ilusión, deseo, pasión". "Todo puede ser posible en el mundo Amram", ha añadido la autora.

"Todo adolescente tiene sus subidas y bajadas, y si a eso se le suma el cambio de hormonas, sus vidas se vuelven un caos, pero ¿qué ocurre si se le juntan los cambios hormonales en un mundo en donde nada es normal?", plantea la publicación.

Así, el libro narra la historia de Sam, quien con 17 años "se sumerge en el amor, aventuras, enemigos y, sobre todo, el deseo, en un mundo llamado Amram, acompañado de su cuidadora y mejor amiga, Isabel; la única persona en la isla con 19 años, pero con mentalidad de niña, como los demás".

Nacida en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, el 27 de junio del 2001. Vino a residir a España en 2007 a Menorca (Islas Baleares). Actualmente, cuenta con dos libros publicados. La inspiración para escribir su primera novela 'La apuesta', fue tras vivir en tercera persona la historia de una compañera. En cambio, 'La edad de la inocencia' es totalmente "sacada de su imaginación".