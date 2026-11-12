La Agencia Provincial de la Energía de Cádiz celebra su 20 aniversario con una jornada sobre sostenibilidad

Cartel de la jornada de la Agencia Provincial de la Energía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, dependiente de la Diputación Provincial, celebrará el 25 de noviembre su 20 aniversario con una jornada dedicada a la sostenibilidad energética y la acción climática en la provincia de Cádiz, que tendrá lugar en la Casa de Iberoamérica.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la jornada nace con el objetivo de poner en valor las buenas prácticas que se están desarrollando en el ámbito local y favorecer el intercambio de experiencias entre administraciones, profesionales y entidades, contribuyendo así a impulsar nuevas iniciativas relacionadas con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

La Agencia Provincial de la Energía de Cádiz nació a finales de 2005 como respuesta de la Diputación de Cádiz a las necesidades del territorio en materia energética y con el propósito de avanzar hacia un modelo basado en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y energéticos de la provincia.

Durante estas dos décadas, la Agencia se ha consolidado como un actor de referencia en el sector energético provincial, promoviendo el ahorro y la eficiencia energética, la implantación de energías renovables, el consumo responsable y la acción frente al cambio climático, ha señalado la Diputación.

La programación para la celebración del 20 aniversario comenzará a las 10 horas con la recepción y bienvenida a cargo del vicepresidente segundo y responsable de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, seguida de la ponencia marco 'La Gran Oportunidad', que será impartida por la analista y profesora de Ciencias Políticas y Sociología Cristina Monge Lasierra.

Posteriormente, Filip Dumitriu, director en la Federación Europea de Agencias de Energía y Medio Ambiente, analizará la situación actual de la energía y el clima en Europa y el papel que desempeñan las agencias de energía y clima.

La jornada incluirá además una mesa redonda sobre buenas prácticas locales en sostenibilidad energética y acción climática, moderada por Marga Rodríguez Prada, gerente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen). En ella participarán Antonio Manuel Pedrosa Query, ingeniero del Ayuntamiento de Chipiona, que abordará la sostenibilidad energética local; el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, que hablará sobre movilidad sostenible; el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, que tratará la energía ciudadana; y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, que expondrá experiencias relacionadas con la acción climática.

La programación continuará por la tarde con la Gala de entrega de los Reconocimientos APEC a la Transición Ecológica Local, destinados a reconocer públicamente la trayectoria, el compromiso y las buenas prácticas desarrolladas por ayuntamientos, entidades, organizaciones y profesionales en materia de transición energética, acción climática y movilidad sostenible. Durante la ceremonia se distinguirá a 13 entidades en siete categorías por su contribución a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible.

Diputación ha señalado que la celebración del 20 aniversario de la Agencia Provincial de la Energía coincide con un momento clave en el avance hacia los objetivos europeos de reducción de emisiones y neutralidad climática. El Pacto Verde Europeo establece el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea al menos un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050, objetivos que requieren la implicación de las administraciones y de los distintos sectores económicos y sociales.