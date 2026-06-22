Aiqbe celebra la nueva planta de Iberdrola que demuestra "la capacidad de atracción de la industria de Huelva"

Archivo - Imagen panorámica del Polo Químico de Huelva. - AIQBE - Archivo

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha calificado de "excelente noticia" la decisión de Iberdrola de ubicar en Huelva el proyecto Green Meiga, una planta de producción de metanol verde con una inversión estimada de alrededor de 500 millones de euros y apoyo del Fondo de Innovación de la Unión Europea, ya que demuestra, a su juicio, "una nueva demostración de la capacidad de atracción del ecosistema industrial onubense".

Según ha indicado la entidad a Europa Press, esta decisión constituye "una nueva demostración de la capacidad de atracción del ecosistema industrial onubense", que reúne "condiciones diferenciales para el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética: una potente base industrial, infraestructura portuaria, disponibilidad de suelo industrial, experiencia operativa en energías y productos químicos, así como una creciente concentración de iniciativas relacionadas con el hidrógeno renovable y las nuevas moléculas verdes".

Por ello, desde la entidad han señalado que una inversión de esta envergadura "refuerza el camino" que desde Aiqbe vienen recorriendo "desde hace varias décadas" y demuestra que "la apuesta por la descarbonización y la sostenibilidad es también una apuesta por el empleo, la competitividad y el desarrollo económico de Huelva".

Así las cosas, desde Aiqbe han concluido que la provincia de Huelva "es ya, un nodo estratégico para la autonomía industrial, energética y logística de España".

UNA INVERSIÓN DE 500 MILLONES DE EUROS

El anunciado proyecto de Iberdrola y Foresa para construir una planta de metanol verde en Begonte (Lugo), que incluía unos 500 millones de inversión, se hará finalmente a Huelva.

Así figura en la documentación que hizo pública Iberdrola sobre el proyecto Green Meiga --que adelantaba el sábado Economía Digital--, en la que figura que, tras la finalización de los trabajos de ingeniería básica del proyecto y "después de evaluar cuidadosamente los resultados técnicos y económicos", la compañía "determinó que era necesario introducir cambios para garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto". Como resultado, la modificación formalizó el traslado esta planta de Begonte a Huelva.

El proyecto Green Meiga recibirá 122,9 millones de euros de financiación para producir 100.000 toneladas al año de metanol verde. Prevé la puesta en marcha del complejo industrial en 2029, con 6.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Se espera crear hasta 426 puestos de trabajo durante la fase de explotación --entre fijos, temporales e inducidos--.

Esta inversión que finalmente no se hará en la comunidad gallega llegó a ser declarada como proyecto de interés estratégico por la Xunta de Galicia. El acuerdo revisado también amplía el consorcio del proyecto con la incorporación de Magnon, filial de energías renovables de Ence.

El metanol (CH3OH), también conocido como alcohol metílico, es un compuesto químico muy demandado por sus numerosas aplicaciones industriales. Se utiliza como disolvente y como anticongelante, así como en la producción de plásticos, tableros de madera, materiales de construcción y combustibles sintéticos, entre otros.