Aiqbe (Huelva) destaca "gran esfuerzo" para cumplir con estándares "más rigurosos"

HUELVA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Juan del Olmo, ha destacado el "gran esfuerzo" que realizan las empresas para cumplir los estándares "más rigurosos" en materia de emisiones atmosféricas y marinas, toda vez que ha señalado que el objetivo es acercar la industria a la sociedad para que la población "conozca estos detalles".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente ha indicado que se reliza "un gran esfuerzo" por dar a conocer a la población las medidas que "tiene que cumplir la industria".

Además, ha destacado la evolución de la industria a la par de la legislación, ya que "no se puede comparar una industria de los años 60 o 70, años en los que no había ningún tipo de legislación medioambiental". "Entonces mirar con los ojos actuales la industria que teníamos hace 20 o 30 años no tiene comparativa porque también podíamos mirar no se reciclaba, los combustibles no tenían, por ejemplo, los porcentajes de biocombustibles que eran obligatorios, ni había catalizadores, es decir, que al final todo va evolucionando", ha comentado.

Así, Del Olmo ha señalado que las empresas han ido evolucionando conforme la normativa lo ha hecho" y es a partir de que España entra la Unión Europea, cuando se empieza "tomar en serio la contaminación y que hay que implementar medidas para que haya menos contaminación y que son de obligación de cumplimiento por todos los países y España es uno de ellos".

"Entonces las industrias de Huelva cumplen a la perfección, las directivas europeas e incluso algunas veces nos ponen unas más restrictivas que al resto de empresas", ha enfatizado.

Asimismo, ha incidido en que la gente "no sabe" que todas las chimeneas del Polo Químico y todos los vertidos al mar "están monitorizados" y "están dentro de los márgenes de la legislación europea".

"Pero al final todo contamina, aunque nada tiene que ver los niveles de exigencia que hay en Europa con los de otros países del norte de África, como Marruecos, donde producir es más barato, pero porque no tienen todas las garantías que se tiene en la UE. La mayoría de las empresas de la Aiqbe están certificadas por normas internacionales como en la ISO 14000, además, tenemos auditoría interna de nuestras propias empresas y auditoría externa de organismos público más auditorías externas de la UNED Andalucía", ha detallado.

Al respecto, ha añadido que a las fábricas onubenses "van mensualmente agentes de medio ambiente a tomar muestras", por lo que "ya no es solo los sensores en chimeneas o el agua", sino que "todo está muy controlado".

"Pero no es algo de los últimos tres años, sino que lleva ya bastante bastante tiempo haciéndose, el problemas es que no hemos sabido transmitir a la sociedad que ha habido una evolución, aunque esa misma evolución se ha dado en la sociedad", ha señalado.