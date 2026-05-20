Andalucía incrementa hasta los 14 millones el apoyo a municipios para actuar frente al cambio climático

Andalucía incrementa hasta los 14 millones el apoyo a los municipios para actuaciones frente al cambio climático. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha incrementado hasta los 14,2 millones de euros la dotación destinada a las subvenciones para actuaciones frente al cambio climático en municipios, tras aprobar una ampliación de crédito de 9,2 millones de euros que se suma a los cinco millones inicialmente previstos en la convocatoria. La medida aparece publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y pretende dar respuesta a la positiva acogida que ha tenido por parte de los ayuntamientos.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la finalidad de estas ayudas es la de apoyar a las entidades locales en el desarrollo de proyectos que contribuyan a la lucha frente al cambio climático desde el ámbito municipal, poniendo en marcha actuaciones orientadas tanto a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la adaptación a los impactos derivados del calentamiento global.

Por ello, "están pensadas para materializar la transformación de espacios urbanos y periurbanos, incorporando criterios de resiliencia climática y potenciando soluciones basadas en la naturaleza, que refuercen la capacidad de los ecosistemas como sumideros de carbono". De este modo, la Junta de Andalucía amplía su apuesta por dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para hacer frente a los efectos adversos provocados por el cambio climático, con especial atención a los municipios de menos de 50.000 habitantes, que suponen el 95% del total, y que cuenta con el apoyo técnico de la Administración ambiental a la hora de elaborar sus planes municipales contra el cambio climático (PMCC).

En concreto, las subvenciones están cofinanciadas por el Programa Andalucía Feder 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía. Estas ayudas contribuyen al objetivo específico RSO 2.4, orientado a "favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes", teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas y promoviendo medidas que "incrementen la capacidad de sumidero y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero".

En esta línea, la cuantía de la subvención concedida podrá alcanzar hasta el 100% del presupuesto aceptado correspondiente a los gastos subvencionables. En el caso de las subvenciones previstas para los municipios de más de 50.000 habitantes, la ayuda máxima por proyecto se fija en 500.000 euros, mientras que, para municipios de menos de 50.000 habitantes, el importe máximo asciende a 250.000 euros. En ambos casos, la cuantía mínima de subvención es de 50.000 euros, "garantizando así una dimensión suficiente de los proyectos para que tengan un impacto significativo en el municipio".

ACCIONES EN ENTORNOS URBANOS, EDUCATIVOS, RÍOS Y ESTUARIOS

Las actuaciones subvencionables abarcan un amplio abanico de intervenciones orientadas a la "renaturalización" del entorno urbano y a la mejora del confort climático de la población. Entre ellas se incluyen proyectos de creación de espacios verdes urbanos, como parques, jardines, huertos urbanos, techos verdes o zonas recreativas con arbolado, concebidos para aumentar la capacidad de sumidero de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

También se contemplan las cubiertas verdes, los tejados ajardinados y los jardines verticales en edificios e infraestructuras públicas, así como la creación de bosques urbanos que contribuyan a mejorar la calidad del aire, reducir las temperaturas y generar espacios de sombra y descanso en el entorno urbano.

Igualmente, otras actuaciones que pueden desarrollar los municipios gracias a estas ayudas son la creación de espacios verdes en centros educativos, incluyendo jardines, huertos escolares, techos verdes y sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia para riego, así como proyectos de restauración de ecosistemas costeros, como la recuperación y estabilización de dunas mediante vegetación autóctona o la regeneración de marismas y humedales costeros.

Con ellas, se pretende "potenciar el papel de estos ecosistemas como amortiguadores naturales frente a fenómenos extremos y como captadores de dióxido de carbono". Asimismo, se incluyen proyectos de "renaturalización" de ríos y estuarios, la implantación de infraestructuras verdes sobre vertederos sellados y la creación de espacios exteriores de confort climático para mitigar el efecto isla de calor en zonas urbanas.

Por último, las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, y el plazo de presentación será de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA.