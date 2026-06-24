Andalucía participa en una investigación europea sobre el impacto de las obras de eficiencia energética en las viviendas

Archivo - Imagen de las viviendas públicas del barrio sevillano de Los Bermejales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está colaborando en un proyecto de investigación a nivel europeo para analizar la eficiencia energética de las viviendas sociales y, con ello, mejorar su sostenibilidad. Para este objetivo, ha puesto a disposición 22 viviendas públicas de la Junta de Andalucía ubicadas en el barrio sevillano de Los Bermejales y del centro histórico que incorporarán un sistema de monitorización.

Este estudio se integra en el Proyecto Europeo Cosmic del Programa Horizon Europa, en el que participa la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuya finalidad es proporcionar sistemas informáticos que optimicen los recursos energéticos, a través de la inteligencia artificial, según ha informado la Junta en una nota.

El contrato permitirá instalar dispositivos de monitorización que recopilarán información sobre el comportamiento energético de las viviendas, registrando parámetros como el consumo energético, la temperatura y la humedad interior a lo largo de un año completo.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que "Andalucía se sitúa a la vanguardia de la investigación europea aplicada a la vivienda pública gracias a su participación en esta investigación".

Díaz ha precisado que este proyecto "nos permitirá conocer mejor cómo se comportan energéticamente nuestras viviendas y disponer de información objetiva para diseñar futuras actuaciones que reduzcan el consumo, mejoren el bienestar de las familias y contribuyan a combatir la pobreza energética".

Por último, ha subrayado que "la vivienda pública debe ser también un espacio para la innovación" y ha agradecido la puesta en marcha de iniciativas como Cosmic, que acercan a la Junta de Andalucía a "nuevas tecnologías y herramientas avanzadas que ayuden a tomar mejores decisiones".

Las viviendas seleccionadas para este seguimiento fueron construidas en la década de los noventa. En las viviendas del barrio de Los Bermejales, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía acometió en 2019 unas obras de rehabilitación energética, mientras que las viviendas del centro no cuentan con medidas adicionales.

El contrato, adjudicado por 27.588 euros a Roberto Cerveró Ciudad, abarca el suministro, la instalación y el seguimiento de unos equipos de monitorización que medirán el comportamiento energético de las viviendas para analizar las variantes a lo largo de las cuatro estaciones de año.

La prueba piloto consistirá en un análisis de estos dos casos para concretar ambos rendimientos. Según ha detallado la Junta, esta comparación permitirá evaluar el impacto real de las medidas de rehabilitación energética sobre el consumo y las condiciones de confort de las viviendas, generando información de gran utilidad para orientar futuras inversiones públicas en materia de rehabilitación residencial.

Los datos obtenidos en la monitorización de estas viviendas servirán para analizar el comportamiento energético de los edificios en distintas condiciones constructivas y de uso, así como para evaluar posibles medidas de mejora orientadas a incrementar la eficiencia energética y el confort de los hogares. A su vez se realizará una campaña de sensibilización para el uso adecuado de la energía por parte de las familias.

El proyecto Cosmic reúne a socios europeos especializados en investigación, innovación tecnológica y gestión energética con el objetivo de desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de optimizar el uso de los recursos energéticos en edificios residenciales.

La aportación de la Junta de Andalucía al proyecto consiste en facilitar un entorno real de experimentación en viviendas públicas y proporcionar información sobre las necesidades energéticas de este parque residencial.

Los resultados del proyecto contribuirán al desarrollo de soluciones innovadoras para optimizar el consumo energético de los edificios residenciales mediante el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial.

Las conclusiones de la experiencia piloto servirán de referencia tanto para la gestión y mejora del parque público de viviendas como para promotores, técnicos y empresas del sector privado, favoreciendo la incorporación de criterios más eficientes y sostenibles en el diseño, construcción y rehabilitación de viviendas.