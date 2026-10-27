Andalucía refuerza la industria del hidrógeno verde con nuevos acuerdos con Países Bajos y Alemania

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, firma dos nuevos acuerdos con Países Bajos y Alemania para reforzar la industria del hidrógeno verde. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BRUSELAS/SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha afianzado su posición en el mapa energético europeo con la firma de una hoja de ruta con Róterdam (Países Bajos) y una declaración de intenciones con Renania del Norte-Westfalia (Alemania) que permitirán avanzar en el desarrollo de la economía del hidrógeno verde, favorecer nuevas oportunidades de colaboración empresarial y científica en este ámbito y contribuir a la descarbonización de la industria europea.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha firmado los dos documentos en Bruselas, en el marco de la Semana Europea del Hidrógeno, que se celebra del 26 al 30 de octubre. "Estos acuerdos nos ayudan a conectar el hidrógeno renovable de Andalucía con el corazón industrial de Europa en un momento en que la autonomía energética se ha convertido en una prioridad estratégica", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que "la crisis energética actual ha recordado a Europa que depender de los combustibles fósiles importados es un riesgo estratégico". Además, "el hidrógeno renovable forma parte de la solución y Andalucía, que ya es región líder de España en energías renovables con casi 20 gigavatios instalados, está preparada para producirlo a gran escala", ha destacado el consejero.

De este modo, "tanto Róterdam como Renania del Norte-Westfalia son dos grandes polos industriales y energéticos en el escenario europeo, mientras que Andalucía está llamada a desempeñar un papel estratégico en la producción a gran escala de este vector sostenible, con el despliegue de grandes proyectos" como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva, al que le seguirán el programado en el Campo de Gibraltar en Cádiz, además de otras iniciativas en provincias como Almería y Sevilla.

Atendiendo a todas estas cualidades, las dos alianzas son complementarias y se asientan sobre la necesidad de desarrollar una cadena de valor europea del hidrógeno que conecte la producción renovable, las infraestructuras de transporte, la innovación tecnológica y la investigación y la demanda industrial. Así, estos acuerdos se suman a los suscritos anteriormente por Andalucía con los estados federados alemanes de Sajonia y Baden-Wurtemberg en torno a la economía del hidrógeno.

HOJA DE RUTA CON RÓTERDAM

La hoja de ruta rubricada con Róterdam da continuidad a la colaboración iniciada con la declaración de intenciones suscrita en mayo de 2024. El documento lo ha firmado Paradela con el vicealcalde de Puerto y Economía de la ciudad neerlandesa, Tim Versnel. En él se establecen tres pilares estratégicos de cooperación a nivel institucional, industrial y de investigación, articulados en siete objetivos, doce programas y 25 actuaciones para "fortalecer las relaciones entre ambos territorios y avanzar en proyectos de interés común".

De acuerdo con el texto, la comunidad andaluza dispone de recursos solares y eólicos, de un ecosistema industrial favorable y de una estrategia para impulsar la producción de hidrógeno renovable a través de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde. Róterdam, por su parte, constituye un enclave logístico e industrial de primer orden para la entrada y distribución de energía en Europa.

En ese contexto, el titular de Universidad e Industria ha remarcado que, con esta firma, "se conecta el sur y el norte de Europa, desde el Puerto de Algeciras al de Róterdam, creando sinergias a partir de las energías renovables", porque "tan importante es la producción de moléculas verdes como contar con una red que permita su transporte y su distribución a otros países".

Igualmente, entre las actuaciones prioritarias a llevar a cabo, figura la creación de un grupo de trabajo bilateral para impulsar una estrategia conjunta de transporte de hidrógeno y combustibles sintéticos, en coordinación con otras administraciones.

Además, la hoja de ruta también contempla reforzar las cadenas de valor industriales mediante el análisis de las capacidades de ambos territorios y la organización de encuentros empresariales para identificar socios, proveedores logísticos y clientes complementarios. Asimismo, prevé apoyar proyectos piloto, facilitar la constitución de consorcios interregionales y promover la participación conjunta en programas europeos de financiación.

Al hilo, el vicealcalde de Puerto y Economía de Róterdam ha subrayado que "esta alianza conecta empresas, experiencia y capital de inversión, creando las condiciones para agilizar proyectos, desbloquear nuevas inversiones y construir una economía europea del hidrógeno más fuerte".

No obstante, esta cooperación institucional incluirá acciones conjuntas con la red andaluza de Ciudades Industriales, el desarrollo de posiciones comunes ante las instituciones europeas y una mayor participación en plataformas y redes especializadas, como Hydrogen Europe y SIRE (Solar Industry Regions in Europe).

También impulsará la colaboración entre los ecosistemas de innovación de ambos territorios, con iniciativas para fomentar la movilidad de investigadores y universitarios y ampliar la cooperación entre las universidades públicas andaluzas y las de Róterdam. Entre los ámbitos de interés figuran los combustibles sintéticos, la captura y utilización de carbono y la captura directa de CO2 del aire.

RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL

La Junta de Andalucía ha firmado una declaración de intenciones conjunta con el Ministerio de Economía, Industria, Acción Climática y Energía de Renania del Norte-Westfalia, representado por su secretaria de Estado, Silke Krebs.

Este memorando busca promover iniciativas conjuntas en el ámbito del hidrógeno verde y sus derivados, incluidos el amoníaco, el metanol y los combustibles sintéticos. Su finalidad es contribuir al desarrollo de un ecosistema europeo del hidrógeno, integrar cadenas de valor y acelerar la transformación climática de la industria.

Así, Renania del Norte-Westfalia es uno de los principales núcleos industriales de Alemania, con una importante presencia de los sectores siderúrgico, químico y energético, así como capacidades especializadas en ingeniería y tecnología. Sus necesidades de suministro de hidrógeno renovable y su limitada capacidad de producción local hacen de Andalucía un socio potencial para "avanzar en la diversificación de las fuentes de energía limpia".

En ese sentido, Paradela ha incidido en que "al combinar el hidrógeno verde de Andalucía con las necesidades de una región comprometida con la descarbonización, se está abordando de frente el reto de la autonomía energética". Por tanto, "construyendo un puente de hidrógeno de Andalucía a Renania del Norte-Westfalia, estamos sentando las bases de una Europa fuerte, segura y verde", ha expuesto.

Además, la representante de Renania del Norte-Westfalia ha asegurado que "esto crea empleo, mantiene la prosperidad y protege el clima". En este caso, la cooperación se centrará en promover proyectos piloto y de demostración para fomentar la innovación y la investigación, identificar infraestructuras y rutas de transporte marítimas, ferroviarias y por gasoducto, y compartir experiencias sobre aceptación social y participación ciudadana.

El documento contempla también el impulso de la formación especializada para responder a las necesidades de cualificación de toda la cadena de valor del hidrógeno, así como la participación en plataformas, redes y programas europeos.

Por último, ambas regiones promoverán un diálogo "más profundo" entre administraciones, empresas, centros de investigación y sociedad civil para explorar proyectos de cooperación tecnológica, buenas prácticas en el desarrollo de los denominados Net Zero Tech Valleys y posibles inversiones conjuntas en iniciativas innovadoras de alto valor añadido.