Andalucía responde al cambio climático combinando "planificación y acción pública"

La economía y la vida cotidiana, Andalucía se ha convertido en un territorio de referencia para hacer frente al cambio climático. Tanto por la intensidad con la que se manifiestan los impactos --sequías más largas, temperaturas más extremas, fenómenos meteorológicos más agresivos--, como porque la comunidad autónoma "ha sabido anticiparse y construir una respuesta integral que combina ciencia, planificación y acción pública".

Tal y como ha emitido la Junta de Andalucía en una nota, impulsa desde 2021 el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), una estrategia que engloba las políticas de mitigación y adaptación y que ha movilizado, en solo tres años, más de 2.600 millones de euros a través de 231 medidas concretas.

En concreto, este esfuerzo coordinado entre todas las Consejerías ha permitido que Andalucía avance hacia un modelo resiliente, capaz de proteger sus sectores estratégicos, su medio natural y el bienestar de sus ciudadanos frente a un fenómeno "que ya no es futuro, sino presente".

En palabras de la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, "Andalucía es un territorio especialmente sensible al cambio climático, pero también ha demostrado que es posible prepararse con rigor, anticipación y sentido de comunidad". Al hilo, ha declarado que "nuestro modelo se basa en la evidencia científica, la cooperación institucional y la acción local como ejes fundamentales".

Bajo este contexto, uno de los pilares de la política climática andaluza es el desarrollo de instrumentos técnicos "de alto valor estratégico". De esta forma, Andalucía dispone de un Inventario Regional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que permite monitorizar la evolución de las emisiones por sectores y ajustar las políticas de mitigación. Esta herramienta se complementa con una metodología propia para la elaboración de Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC), desarrollada para facilitar a los ayuntamientos su incorporación activa a la estrategia global.

Por ello, López Sanchís ha afirmado que "sin datos no hay decisiones eficaces", motivo por el que han creado "un ecosistema de información técnica, accesible y actualizado, que nos permite gobernar el cambio climático con realismo y visión de futuro".

Precisamente, en este 2025 la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía hizo entrega a 756 municipios andaluces de menos de 50.000 habitantes de sus PMCC, con medidas de mitigación, adaptación y comunicación.

En relación, ha apostillado que "hemos querido acompañar a los ayuntamientos en este camino, poniendo a su disposición recursos concretos y herramientas útiles para que puedan cumplir con la normativa y afrontar con garantías los retos que plantea el cambio climático".

Tal y como ha informado el Gobierno andaluz, la adaptación al cambio climático no puede limitarse a reacciones puntuales o parciales. Requiere planificación y una base técnica común para todos los actores. En este sentido, el Catálogo de Medidas de Adaptación al Cambio Climático de Andalucía, aprobado en junio de 2023, representa un "paso decisivo".

De esta forma, este documento, elaborado con una mirada multisectorial, recoge las principales medidas que pueden adoptarse en sectores clave como la agricultura, la gestión del agua, el turismo, la salud pública, la conservación del medio natural o la infraestructura urbana. Se trata de una "herramienta viva", diseñada para guiar tanto a las administraciones como a empresas, organizaciones y ciudadanía en el diseño de estrategias de adaptación eficaces.

"Cada sector y cada territorio tienen sus propias vulnerabilidades. Nuestro Catálogo permite ofrecer respuestas adaptadas, evitando soluciones uniformes y fomentando la innovación desde lo local", ha explicado la secretaria general.

El modelo andaluz de lucha frente al cambio climático se apoya también en la colaboración entre niveles de gobierno. La Junta ha articulado mecanismos de apoyo a entidades locales, diputaciones, mancomunidades y consorcios para que puedan elaborar sus propios planes municipales de acción por el clima. Esta línea de trabajo ha permitido "multiplicar las sinergias y extender la capacidad de respuesta climática a todo el territorio". Cabe destacar las subvenciones dirigidas a los municipios puestas en marcha en 2025 por valor de cerca de siete millones de euros para llevar a cabo acciones contra el cambio climático.

Asimismo, se han impulsado campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y programas formativos para el personal técnico municipal, conscientes de que la acción climática no será efectiva sin un compromiso compartido por parte de la sociedad.

En concreto, uno de los elementos diferenciales de la estrategia andaluza es su enfoque territorial. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha trabajado en la identificación de las zonas más vulnerables, en función de sus características climáticas, socioeconómicas y ambientales. Esto ha permitido "priorizar inversiones, diseñar actuaciones específicas y anticipar los riesgos con mayor precisión".

"Un sistema natural como Doñana no hace frente a los mismos desafíos que una zona urbana del área metropolitana de Sevilla o un valle agrícola en la campiña cordobesa. Por eso nuestra respuesta es territorializada, sensible a la realidad concreta de cada comarca", ha señalado López Sanchís.

La respuesta andaluza al cambio climático no se limita al ámbito ambiental. El PAAC ha implicado a todas las Consejerías de la Junta, integrando la variable climática en sectores como la energía, la ordenación del territorio, la movilidad, la educación o la innovación, lo que ha permitido movilizar recursos y capacidades de forma transversal, "evitando duplicidades y reforzando la coherencia de las políticas públicas".

Además, Andalucía ha logrado posicionarse como "referente autonómico" en materia de adaptación al cambio climático a nivel nacional e internacional, participando activamente en redes como la Red Española de Ciudades por el Clima, impulsada por la FEMP, y en proyectos europeos de cooperación como LIFE o Interreg, centrados en soluciones innovadoras para territorios vulnerables.

Asimismo, la comunidad autónoma forma parte también del Comité de Regiones de la Unión Europea, desde donde defiende la necesidad de que la política de cohesión contemple recursos específicos para apoyar a las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático, como las mediterráneas. Esta implicación ha permitido trasladar las demandas andaluzas a los principales foros de decisión, alineando las estrategias autonómicas con los objetivos de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE.