Andalucía Trade acerca a empresas de Japón y Alemania los grandes proyectos de hidrógeno verde en la región

Visita a la planta de Moeve en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado este martes una jornada de visitas institucionales y empresariales en el marco de dos misiones comerciales internacionales con delegaciones de Japón y Alemania interesadas en conocer el ecosistema andaluz del hidrógeno verde y los combustibles alternativos. Durante la jornada, los representantes internacionales han recorrido proyectos e instalaciones estratégicas en Huelva y Sevilla.

Ambas delegaciones, formadas por un total de 25 empresas y entidades, estuvieron acompañadas en la provincia onubense por la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva y gerente provincial de Andalucía Trade, Lucía Núñez Sánchez. La agenda de trabajo ha incluido visitas a estructuras y proyectos, con el objetivo de "fortalecer" la cooperación internacional, "impulsar oportunidades de inversión y promover alianzas industriales en torno a la transición energética", ha indicado la Junta en una nota.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de internacionalización de Andalucía Trade para posicionar a Andalucía como un polo industrial y tecnológico "de referencia" en el desarrollo del hidrógeno renovable y las energías limpias, así como para "fomentar la atracción de inversiones y la cooperación empresarial con socios internacionales estratégicos".

Lucía Núñez destacó en su intervención que "Huelva se ha consolidado como uno de los territorios industriales y energéticos más dinámicos del sur de Europa, gracias a la fortaleza de su polo industrial, su puerto estratégico para el comercio internacional y un ecosistema empresarial altamente especializado que está liderando la transición energética".

"Proyectos clave como el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno, los combustibles renovables y la apuesta por la innovación industrial, son iniciativas que posicionan a la provincia como un espacio con gran potencial para la inversión y la cooperación internacional", subrayó.

En este sentido, destacó que la Junta de Andalucía "mantiene un firme compromiso con la atracción de inversiones que generen empleo, innovación y desarrollo sostenible". A través de Andalucía Trade y con el apoyo de instrumentos financieros y fondos europeos Feder "trabajamos para ofrecer a los inversores un entorno estable y competitivo".

"Además, la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros tecnológicos es uno de los grandes activos de Huelva para consolidarse como referente europeo de la nueva industria sostenible" finalmente remarcó la delegada.

AGENDA COMERCIAL

La jornada comenzó con la visita a las instalaciones de la empresa Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), donde los representantes de la compañía presentaron su estrategia y proyectos en el ámbito del hidrógeno y realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer algunos de los actuales consumidores de hidrógeno y un proyecto actualmente en construcción. En representación de Moeve acudieron a la cita director del PELR, Jorge Acitores; coordinador de estrategia de C&CE, Jaime Reaño; y el responsable de Corporate Affairs, Narciso Rojas.

Posteriormente, la delegación se trasladó al Puerto de Huelva, donde tuvo lugar una sesión de trabajo centrada en el desarrollo de combustibles alternativos basados en hidrógeno renovable. La bienvenida corre a cargo del director de Desarrollo de Negocio y Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, Jaime Beltrán, seguida de una presentación del Puerto de Huelva y de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). La visita concluyó con un recorrido por las instalaciones portuarias y una exposición sobre posibles líneas de colaboración futura.

La agenda continuará esta tarde en Sevilla con la visita a la empresa H2B2, ubicada en Dos Hermanas. En este encuentro, la compañía presentará sus principales proyectos y capacidades tecnológicas en el ámbito del hidrógeno verde, seguido de un turno de preguntas y una visita a la planta, organizada en dos grupos para conocer distintos proyectos en paralelo.

La organización de estas acciones por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

PRESIDENTES DE ANDALUCÍA Y BADEN-WÜRTEMBERG

Andalucía Trade viene trabajando con la región alemana de Baden-Württemberg como parte de las actividades contempladas en la colaboración suscrita entre la Junta de Andalucía y el estado alemán Baden-Württemberg el 4 de octubre de 2023 entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el ministro presidente del estado federado de Baden-Wurtemberg, Winfried Kretschmann.

En esta misión ha participado una delegación de doce representantes del ecosistema industrial y tecnológico de Baden-Württemberg, integrada por expertos de empresas e instituciones relevantes del sector energético e industrial. Entre los participantes se encuentran el Prof. Ulrich Bruhnke (Obrist DE GmbH), Álvaro García-Sampedro (Murrelektronik GmbH), Markus Gärtner y Hendrik Gro (Putzmeister Holding GmbH), así como el doctor Stephan Hensel del Celest-Center for Electrochemical Energy Storage del Karlsruhe Institute of Technology.

También forman parte de la delegación Franz Loogen (E-mobil BW), Chris Meusburger (Obrist DE GmbH), Frank Obrist (Obrist Group) y Simone Tornow (Murrelektronik GmbH), entre otros representantes institucionales y empresariales que aportan experiencia en innovación tecnológica, movilidad eléctrica, hidrógeno y soluciones energéticas avanzadas. Su participación tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional, intercambiar conocimiento y explorar oportunidades de colaboración en el ámbito de la transición energética y las tecnologías limpias.

JAPÓN-ANDALUCÍA

La delegación japonesa está formada por 13 entidades, 11 empresas privadas, la agencia pública NEDO, dedicada a la promoción de la innovación energética y tecnológica; y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), institución financiera pública que apoya la financiación de proyectos internacionales vinculados a la transición energética.

Las 11 empresas que han visitado Andalucía son firmas líderes en industria, tecnología, financiación e innovación energética, entre las que se encuentran AGC Inc., especializada en componentes para instalaciones de hidrógeno; Asahi Kasei Corporation, referente en membranas y tecnología de electrólisis para la producción de hidrógeno verde; y Chiyoda Corporation, empresa de ingeniería con amplia experiencia en el diseño y ejecución de plantas de hidrógeno.

También han participado Daido Metal, fabricante global de soluciones metálicas para equipos vinculados al hidrógeno; Kobelco, conglomerado siderúrgico que desarrolla tecnologías para la producción de acero con hidrógeno; y Mitsubishi Corporation, una de las mayores compañías comerciales del mundo, implicada en la inversión y estructuración de grandes proyectos energéticos.

La misión cuenta además con la presencia de NYK Line, líder en transporte marítimo que impulsa buques propulsados por hidrógeno y combustibles alternativos; Yokogawa Electric Corporation, especializada en sistemas de control y automatización industrial; TMEIC, proveedora de sistemas eléctricos para infraestructuras de electrólisis; Proterial, dedicada a materiales avanzados y aceros especiales; y Maruichi Stainless Tube, fabricante de tubos de acero inoxidable para aplicaciones industriales y energéticas.