Aprobada la Proposición no de Ley relativa a recuperar el río Guadiamar y proteger Doñana

Archivo - La diputada de Podemos Martina Velarde. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Mixto, defendida por la diputada de Podemos integrada en el Grupo Parlamentario Mixto Martina Velarde Gómez, y relativa a la recuperación del río Guadiamar y a la protección del Parque Nacional de Doñana. De este modo, la iniciativa ha sido aceptada con 18 votos a favor, tres en contra y 16 abstenciones.

En su intervención inicial, Gómez ha defendido que Doñana "no es solo un parque natural, sino la joya natural de Andalucía y de Europa". No obstante, pese a su "belleza", ha advertido que Doñana lleva "enferma durante décadas", puesto que "se ha permitido que unos pocos hicieran negocio con el agua, con la tierra y con el futuro de Andalucía".

Esta iniciativa, según ha concretado la propia diputada adscrita al GMx, ha sido impulsada por el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde y de Juan Romero, al que ha catalogado como "uno de los hombres imprescindibles activistas qe lleva media vida defendiendo Doñana frente a quienes la han querido convertir en pura mercancía".

Por estos motivos, ha concretado que Doñana "está amenazada por decisiones que son políticas y también por la codicia, por un modelo depredador que pone el beneficio privado por encima del interés común y porque las agresiones han sido constantes".

En cuanto al río Guadiamar, Velarde ha recriminado que desde los años 70 lo desviaron para "alimentar un modelo de agricultura intensiva que es absolutamente insostenible". Por ello, ha propuesto "devolver el agua a Doñana, recuperar los caudales del Guadiamar y restaurar íntegramente su cuenca para que las marismas vuelvan a tener el aporte hídrico que nunca debieron perder".

En su intervención final, la diputada de Podemos ha llamado a la aprobación de esta PNL pidiendo que "no permitan que la generación que heredó Doñana sea también la generación que la va a dejar morir. Apoyen esta iniciativa porque entre todas tenemos la obligación de saludar Doñana".

Por contra, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz ha afirmado que el "gran drama" de Huelva es que "siendo la segunda provincia de España donde más llueve, la segunda, no es capaz de llevar ese agua donde la necesita, que es a Doñana", al tiempo que ha sostenido que "el problema de Huelva no es que falte agua, el problema es el abandono y la absoluta falta de prioridad política que los distintos gobiernos, de unos y de otros, de la 'PPSOE', han tenido con esta provincia".

Por su parte, en la segunda enmienda, desarrollada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Daniel Senderos, se ha matizado que, pese a estar de acuerdo con el fondo de esta PNL, no coinciden en la forma.

"El crecimiento y la transformación de miles de hectáreas en regadíos intensivos, unidos a las tracciones masivas e ilegales de aguas subterráneas y la modificación de canales y cauces, estaban llevando a Doñana a una lenta agonía. Y el Gobierno de España ha implementado varias actuaciones y medidas para la conservación y gestión de Doñana y el río Guadiamar", ha defendido Senderos.

En contexto, esta PNL defendida por Velarde ha sido impulsada por el partido ecologista Alianza Verde. Al hilo, el coordinador de esta formación, Juantxo López de Uralde, realizó una visita al Parque Nacional de Doñana desde donde recriminó que sus problemas "perduran", puesto que "no se están dando soluciones reales ni profundas" y todos estos problemas "tienen que ver con la gestión del agua".

"La salud de Doñana depende del estado de las reservas de agua. Estudios recientes muestran que, en Doñana, todas las masas de agua han menguado", agregó López de Uralde. En cuanto a la restauración del río Guadiamar por su trazado original, el coordinador indicó que constituye "una de las medidas más ambiciosas para la recuperación hidrológica de Doñana".