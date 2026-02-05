La asociación andaluza de energías renovables se integra en la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía

Firma de convenio de colaboración entre la asociación Claner y la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía. - ASOCIACIÓN CLANER

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) formará parte de la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía, tras la firma de un convenio de colaboración que permitirá "reforzar la cooperación entre ambas entidades y avanzar de forma conjunta en el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno verde como vector clave de la transición energética en la región".

Así lo han dado a conocer este jueves desde Claner en una nota de prensa en la que detallan que el acuerdo ha sido rubricado por el presidente de dicha asociación, Alfonso Vargas, y por el presidente de la Mesa del Hidrógeno Renovables en Andalucía, Ignacio de Benito, en el marco del III Congreso de Hidrógeno Verde que se celebra en Huelva esta semana.

De esta manera, desde este jueves, la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía pasa a ser miembro asociado de Claner, a la vez que la asociación que representa a las energías limpias en la comunidad pasa a integrarse en la Mesa.

En virtud de este convenio, Claner y la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía "colaborarán en la generación de plataformas conjuntas de conocimiento, el desarrollo de proyectos de I+D+i, la organización de jornadas, seminarios y actividades formativas, así como en la identificación de oportunidades de financiación nacional e internacional".

El acuerdo contempla igualmente "la participación conjunta en iniciativas y proyectos estratégicos relacionados con las energías renovables y el hidrógeno verde". Ambas organizaciones "coordinarán actuaciones y representarán de forma conjunta los intereses del sector".

El presidente de Claner, Alfonso Vargas, ha destacado que este acuerdo "refuerza la posición de Andalucía como referente en energías limpias y, especialmente, en el despliegue del hidrógeno renovable llamado a jugar un papel determinante en la descarbonización de la industria y la economía".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre ambas entidades nos permite sumar capacidades, conocimiento y experiencia para acelerar proyectos innovadores que generen empleo, competitividad y valor añadido para el tejido productivo andaluz".

Por su parte, el presidente de la Mesa del Hidrógeno Renovable en Andalucía, Ignacio de Benito, ha considerado que "el acuerdo contribuirá notablemente a los esfuerzos emprendidos desde la Mesa para impulsar los proyectos de hidrógeno renovable en Andalucía y contribuir con ello a mejorar la descarbonización e industrialización de nuestras empresas".

Por otro lado, y también en Huelva, Claner ha celebrado este jueves su Junta Directiva en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Con más de 20 años de trayectoria, Claner es una agrupación de empresas, organismos oficiales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y fundaciones públicas, entre otros agentes.