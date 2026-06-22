La Autoridad Portuaria de Sevilla renueva por tercera vez el certificado PERS en gestión ambiental

De izquierda a derecha, el jefe de División Medioambiente en la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Antonio Bejarano; el presidente de la APS, Rafael Carmona, y la responsable de Medioambiente en la APS, Yolanda León, en el acto de renovación del PERS - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha renovado por tercera vez consecutiva el certificado PERS (Port Environmental Review System) en gestión ambiental con el objetivo de medir el Sistema de Gestión Ambiental de los puertos de la mano de EcoPorts y ESPO, que trabajan para "mejorar la sostenibilidad, la protección ambiental y la eficiencia de los puertos europeos mediante la cooperación y el intercambio de conocimiento entre estas infraestructuras".

Según ha informado en un comunicado el puerto sevillano, esta certificación, que se obtuvo por primera vez en 2022, ha sido renovada gracias a la incorporación de diversos hitos a lo largo de los dos últimos años.

Como ejemplo ha subrayado el nuevo diseño del mapa de ruidos, la elaboración del Código de Conducta Ambiental, la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la manipulación de graneles sólidos, la instalación y uso de nebulizadores o el Informe de Sostenibilidad 2024-2025.

A su vez, según ha agregado, la certificación PERS es concedida a través de la verificación independiente del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la entidad Lloyd's Register cuando se comprueba la conformidad del sistema.

Por ello, el Puerto de Sevilla se sitúa en la "cúspide europea de sostenibilidad, lo que conlleva a colaboraciones con socios técnicos y asegura la sostenibilidad como garantía de organización", ha destacado antes de agregar que "dicho reconocimiento externo amplía la norma ISO 14001, puesto que reúne requisitos específicos dirigidos al ámbito portuario".

Así pues, el sevillano es uno de los nueve puertos españoles --Bilbao, Barcelona, Castellón, Valencia, Ceuta, Melilla, Huelva y Algeciras-- que mantiene vigente la certificación PERS, situándose entre los 26 puertos a nivel europeo que ostentan este reconocimiento ambiental.

NORMAS ISO 9001 Y 14001

Además, la renovación del certificado sobre el sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente, en relación con las normas UNE-EN ISO 9001 y 14001, también se ha llevado a cabo por parte de la APS tras completar la auditoría de Bureau Veritas, entidad de certificación.

La ampliación de alcance del sistema de gestión garantiza que toda actividad llevada a cabo por la institución cumpla los estándares de calidad y medio ambiente establecidos por dichas normas a nivel internacional.

Por último, ambas certificaciones con vigencia hasta 2029 permiten la prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios, ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios; la gestión del dominio público portuario, la planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto; así como el de las señales marítimas adscritas, y la ordenación y coordinación del tráfico portuario tanto marítimo como terrestre.