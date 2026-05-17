El Ayuntamiento de Huelva abre el plazo de inscripción para fomentar la empleabilidad sostenible

Archivo - Formación 'Impulsa Empleo Verde: hacia la inclusión sociolaboral sostenible'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Santa María La Real convocan una nueva edición de la formación 'Impulsa Empleo Verde: hacia la inclusión sociolaboral sostenible', que tendrá lugar el próximo mes de junio. Tal y como han trasladado, se trata de un proyecto destinado a personas desempleadas de formación online y gratuita, que "favorece la empleabilidad en el sector verde y sostenible".

Respecto a esta formación, el Consistorio ha destacado en una nota que ya más del 55% de participantes del programa ha mejorado su situación laboral tras su inserción, formación o autoempleo. De este modo, durante el mes de junio se realizarán sesiones grupales, acompañamiento individual y webinars profesionales de empresas verdes a cargo de especialistas en el sector verde y la empleabilidad, con el fin de "capacitar a personas en desempleo residentes en Huelva, para impulsar su acceso laboral en organizaciones del ámbito de la economía verde".

Este itinerario formativo, para un máximo de 20 personas, tiene 32 horas de duración y se divide en dos sesiones grupales a la semana, a lo largo de un mes. Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, con especial interés en adquirir competencias para trabajar en el sector verde y adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado de trabajo actual.

En el taller se atienden las necesidades específicas de cada participante para la definición del objetivo profesional, trazar la estrategia de búsqueda de empleo o resolución de dudas en torno a herramientas de empleabilidad.

Asimismo, la Administración local ha indicado que tendrán a su disposición recursos especializados: contenidos exclusivos, dinámicas, actividades prácticas, vídeos y otros materiales para el desarrollo de sus competencias verdes.

Las personas en desempleo interesadas en participar en esta iniciativa online y gratuita, con plazas limitadas, pueden realizar su inscripción hasta el 1 de junio en el siguiente enlace https://bit.ly/IEV-Inscripcion-Ed3.

Como novedades, el proyecto incorpora comunidades de aprendizaje, que consiste en iniciación técnica sobre eficiencia energética, economía circular y energías renovables, demandadas en anteriores ediciones.

También se desarrollará un sistema para clasificar empleos verdes, que se compartirá con profesionales del tercer sector; así como el banco de talento, con perfiles de participantes.

Esta es una iniciativa impulsada por la Fundación Santa María la Real, cuenta con el apoyo de Fundación Repsol, así como la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de las subvenciones del 0,7% a actividades de interés social. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva.