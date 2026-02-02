Ayuntamiento de Huelva y FOE suman fuerzas para el III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, firman un convenio para la organización del III Congreso de Hidrógeno Verde. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios Álvarez, han firmado un convenio de colaboración que refuerza la alianza de las dos instituciones para la organización del III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, que se celebrará en la capital onubense los días 4, 5 y 6 de febrero.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Consistorio de la capital y la FOE se presentan como los "principales promotores" de un congreso que hará un año más, según ha señalado la alcaldesa, que Huelva "se convierta en el epicentro de las energías limpias, seguras y renovables, gracias a un congreso que en tan solo dos ediciones ha conseguido convertirse en una cita ineludible para todas las empresas e instituciones del sector".

"Se trata de un evento que volverá a aglutinar a la industria a nivel nacional e internacional, y que de nuevo supondrá una excelente oportunidad para poner en valor el destacado protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica de Huelva y de Andalucía", ha apuntado.

Además, es un evento que este año crece, según ha asegurado la alcaldesa, ya que "alcanza una dimensión global al contar con la participación de empresas y delegaciones institucionales tanto de Europa como Latinoamérica, así como de Asia, uno de los mercados más avanzados y dinámicos del mundo en el desarrollo de esta industria y que por primera vez participará en el congreso".

Además del posicionamiento que supone para la capital la celebración del congreso en la ciudad, la alcaldesa también ha puesto el foco en los beneficios que este tipo de citas profesionales aportan, ya que durante tres días los establecimientos hosteleros y hoteleros de la capital, así como los comercios, "se van a poder beneficiar de la presencia de más de 1.400 congresistas y ponentes en Huelva".

Por su parte, el presidente de la FOE ha asegurado que este acuerdo es un claro ejemplo del valor de la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico, innovación y generación de oportunidades, y pone de manifiesto la apuesta decidida del Ayuntamiento de Huelva por un proyecto que refuerza el posicionamiento de la ciudad como referente en la transición energética".

Al respecto, García-Palacios ha señalado que el Congreso es una iniciativa "estratégica" que sitúa a Huelva "en el epicentro del debate energético de España y Europa". "Un evento consolidado como una cita imprescindible para el sector y con un creciente peso internacional, tanto por el nivel de sus participantes como por el interés que despierta entre empresas, instituciones y expertos de distintos países".

Para terminar, el presidente de la FOE ha afirmado que la implicación del Ayuntamiento de Huelva como patrocinador del Congreso "refuerza el respaldo institucional a una iniciativa que contribuye a proyectar la imagen de Huelva como un territorio preparado para liderar los grandes retos energéticos del presente y del futuro, alineado con las estrategias europeas y comprometido con un modelo de crecimiento sostenible".

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, se celebrará en Huelva del 4 al 6 de febrero de 2026 con el objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos entre las empresas del sector a través de diferentes encuentros profesionales, potenciando así las oportunidades de negocio durante el desarrollo del evento.

Para ello, se espera contar con la presencia de más de 1.400 participantes, con 150 periodistas acreditados, más de 450 empresas, representantes de 40 instituciones y más de 60 ponentes de primer nivel nacional e internacional, quienes compartirán, a través de más de 1.000 encuentros profesionales, experiencias reales y los grandes planes de inversión en este sector.

Además, se habilitará una amplia zona expositiva y un espacio de networking en el que las empresas participantes llevarán a cabo presentaciones y podrán desarrollar acciones de negocio conjunto. El programa abordará cuestiones esenciales de la transición energética, con especial atención al papel del hidrógeno verde en los mercados europeos, latinoamericanos y por primera vez también asiático, así como a los retos regulatorios y las oportunidades de negocio.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)