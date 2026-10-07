El Ayuntamiento de Huelva muestra las "oportunidades" del hidrógeno verde en el encuentro PMH2

Archivo - Visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante una visita a Ariema. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva se suma a los participantes de la séptima edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en La Nave (Madrid), con la coordinación de una mesa redonda. Así, en calidad de socio institucional del encuentro organizado por Ariema, el consistorio reunirá a representantes de diversos municipios que acogen e impulsan proyectos estratégicos en este sector, con el objetivo de debatir retos y exponer oportunidades ante el despliegue de las tecnologías del hidrógeno verde en España.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el panel institucional reunirá a representantes municipales y portavoces del sector para debatir sobre el papel de las corporaciones locales ante la transición energética, compartiendo experiencias sobre la acogida de proyectos y el desarrollo socioeconómico en sus respectivos territorios. El consistorio onubense dispondrá asimismo de un stand orientado a la promoción territorial y al intercambio técnico con empresas e inversores.

De este modo, la jornada abordará el papel de Huelva como polo estratégico del hidrógeno en el sur peninsular, impulsado por su alta demanda industrial, su recurso renovable y su infraestructura portuaria. En la zona destacan grandes iniciativas como el Proyecto Onuba de Moeve en Palos de la Frontera --con 300 MW de electrólisis ampliables a 400 MW y más de 1.000 millones de euros de inversión--, la fabricación de electrolizadores por parte de Ariema, y la intensa actividad investigadora de la Universidad de Huelva.

Asimismo, este marco permitirá a empresas auxiliares, ingenierías y suministradores de equipos conocer de primera mano las necesidades operativas de estos desarrollos y abrir vías directas de colaboración.

El encuentro contará con más de 90 ponentes distribuidos en conferencias sobre producción, logística, regulación y usos industriales, entre otros, complementadas con tres mesas redondas de debate estratégico. Para facilitar acuerdos comerciales, el evento dispondrá de un sistema de reuniones bilaterales B2B, permitiendo a los inscritos agendar encuentros con clientes, socios e instituciones a lo largo de toda la jornada.

ACERCA DEL PMH2

Encuentro Sectorial del Hidrógeno PMH2 es el encuentro sectorial de referencia en España para el ecosistema del hidrógeno renovable. Organizada anualmente en Madrid por Ariema, la jornada reúne a empresas, administraciones públicas y centros tecnológicos de toda la cadena de valor para impulsar la divulgación técnica, el intercambio profesional y la generación de nuevas oportunidades de negocio. Más información e inscripciones en https://pmh2.com/ .

Ariema es una empresa tecnológica pionera en el desarrollo del hidrógeno en España, con más de dos décadas de trayectoria en el sector. Su actividad articula la cadena de valor a través de dos divisiones: servicios de consultoría técnica y formación especializada, y el desarrollo y fabricación industrial de electrolizadores alcalinos con tecnología propia de stack.

En el ámbito productivo, la compañía promueve en Huelva una fábrica de electrolizadores con una capacidad de 200 MW anuales y una inversión de 35 millones de euros --apoyada por más de 19 millones de euros en ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Andalucía Trade--, orientada a la creación de 400 empleos directos y con un 70% de proveedores nacionales para fortalecer la cadena de suministro industrial.