El Ayuntamiento de Jaén habilitará en la ciudad puntos de recarga para coches eléctricos

Vista de la calle Millán de Priego donde hay prevista la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está trabajando en un proyecto para la instalación de cargadores eléctricos en las vías urbanas de la ciudad, una iniciativa que responde a la creciente demanda de los usuarios de este tipo de vehículos.

El concejal de Patrimonio y Medio Ambiente, José María Cano (Jaén Merce Más), ha explicado que ya se están tramitando los expedientes correspondientes para hacer posible esta actuación y que el objetivo es que los primeros puntos de recarga puedan estar operativos antes de que finalice el presente año.

De hecho, ya se saben algunas de sus ubicaciones como las calles Senda de los Huertos, Millán de Priego, Juan Pedro Gutiérrez Higueras, Avenida de Andalucía, Reyes Católicos, Flores de Lemus, Fuente del Pinillo o Fuente del Alamillo.

En este sentido, el concejal ha indicado que desde el área de Patrimonio ya se están atendiendo las solicitudes trasladadas por los vecinos y se trabaja para que "Jaén cuente con una infraestructura de recarga adecuada, que facilite el uso del vehículo eléctrico y contribuya a una movilidad más sostenible".

José María Cano también ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de favorecer la convivencia entre los vehículos diésel y gasolina y los vehículos eléctricos durante el proceso de transición hacia modelos de transporte más respetuosos con el medio ambiente.

"Queremos impulsar una transición ordenada y realista, en la que convivan los distintos sistemas de movilidad mientras avanzamos hacia una ciudad más sostenible", ha dicho el edil.

Asimismo, ha apuntado que la implantación de estos cargadores "beneficiará tanto al transporte privado como al público y supondrá un paso importante para reducir las emisiones y mejorar la calidad ambiental de nuestro entorno".