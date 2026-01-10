El Ayuntamiento de Sevilla impulsa 1.299 nuevas plantaciones en el Cementerio de San Fernando

Actuaciones en el Distrito Norte. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está desarrollando nuevas plantaciones en el Distrito Norte dentro del Plan de Gestión de Plantaciones de la campaña 2025-2026, que prevé un total de 1.299 nuevos árboles y palmeras, lo que convierte a este distrito en el que mayor volumen de plantaciones concentra de toda la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la actuación más destacada de esta campaña en el Distrito Norte se está llevando a cabo en el Cementerio de San Fernando, donde se han plantado 122 cipreses --'Cupressus sempervirens'--, la mayor intervención de este tipo realizada en el camposanto en más de 25 años.

De esta forma, los nuevos ejemplares se distribuyen a lo largo del eje longitudinal formado por las calles de la Fe, de la Esperanza y de la Piedad, así como en distintos ejes transversales, concretamente en las calles Santísimo Sacramento, Virgen María y San Rafael, la Rotonda de la Piedad y otros viarios laterales. Esta actuación "refuerza la estructura paisajística del recinto, mejora la continuidad del arbolado y contribuye a dignificar un espacio singular de la ciudad".

En segundo lugar, la Plaza Mina Elías se configura como una de las principales actuaciones viarias del distrito, con la incorporación de 23 nuevos árboles. En concreto, está prevista la plantación de 18 ejemplares de 'Styphnolobium japonicum Pyramidalis', junto a cuatro naranjos amargos --'Citrus x aurantium'-- y un 'Brachychiton populneus', una combinación de especies que "permitirá incrementar la sombra, mejorar el confort térmico y diversificar el arbolado existente".

A esta intervención se suma la calle Mejillón, donde se incorporarán 19 nuevos árboles, "consolidando junto a la Plaza Mina Elías las plantaciones viarias más destacadas del Distrito Norte dentro de la campaña 2025-2026".

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "estas plantaciones responden a una planificación técnica rigurosa que prioriza los espacios con mayor necesidad de sombra" y refuerza el arbolado existente, "adaptando cada intervención a las características reales del entorno", y ha subrayado que "el objetivo es consolidar un arbolado estable y duradero que mejore la calidad de vida de los vecinos del Distrito Norte".

Además, para garantizar el correcto desarrollo de los nuevos ejemplares, el Ayuntamiento de Sevilla aplica un sistema reforzado de riegos de consolidación durante los dos primeros años, con aportes de 50 litros por sesión, control técnico y seguimiento individualizado. Los árboles que no prosperen serán repuestos sin coste adicional, salvo en casos de vandalismo.

De este modo, estas actuaciones en el Distrito Norte se integran en la mayor campaña de plantación impulsada en Sevilla desde que existen registros, que prevé 6.511 nuevos árboles y palmeras en toda la ciudad, junto a más de 14.800 arbustos, y permitirá superar los 16.500 ejemplares plantados en los últimos tres años, "reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más verde, más habitable y mejor preparada frente al cambio climático".