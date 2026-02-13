El Ayuntamiento de Vera (Almería) se hace con las 56 hectáreas del Salar de los Canos para su protección

Archivo - Salar de los Canos, en Vera (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VERA - Archivo

VERA (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vera (Almería) y la constructora TM han suscrito un acuerdo por el que la mercantil cede "de forma gratuita" al Consistorio las casi 56 hectáreas del Salar de los Canos, uno de los humedales más singulares del sureste español, para así "garantizar de manera definitiva" su protección.

En una nota, el Ayuntamiento ha valorado el convenio con el que se preservará desde lo público este espacio "de alto valor ecológico", ya que los terrenos pasan a ser de titularidad pública, clasificados como sistema general de espacios libres.

El acuerdo excluye de cualquier transformación urbanística el resto del humedal, concretamente 13.706 metros cuadrados, lo que supone que el "cien por cien del humedal inventariado queda protegido, garantizando su función ecológica y la conservación de su biodiversidad".

También quedan excluidos de la transformación urbanística los terrenos conocidos como la loma central, con una superficie de 116.397 metros cuadrados; algo que "garantiza la preservación de un área de alto valor ecológico y confirma la protección integral del humedal en su totalidad".

El alcalde de Vera, Alfonso García (PP), se ha mostrado "tremendamente satisfecho" con la firma del acuerdo tras un "trabajo intenso" desarrollado junto a asociaciones ecologistas y vecinales, como la asociación 'Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio'.

"Este espacio natural deja de ser un enclave privado sin protección efectiva para convertirse en un patrimonio ambiental y social de todos los veratenses", ha celebrado el regidor ante este "paso histórico" con el que se preservará un humedal que cuenta con "una biodiversidad única" y "más de 150 especies de fauna y flora".

INUNDACIONES EN VERA PLAYA

El Ayuntamiento ha asegurado que el acuerdo constituye también un "avance decisivo" en la protección frente al riesgo de inundaciones en la zona de Vera Playa, en la zona de 'El Playazo', puesto que el Salar de los Canos "desempeña un papel clave como infraestructura natural de seguridad".

En este sentido, han observado que durante episodios de lluvias torrenciales, el humedal "actúa como zona de laminación, amortiguando avenidas de agua, reteniendo sedimentos y reduciendo el impacto sobre las áreas urbanas cercanas".

El convenio permitirá ejecutar el proyecto de laminación y evacuación de avenidas de la rambla del Algarrobo, una infraestructura hidráulica ya en funcionamiento que "elimina el riesgo de inundación en Vera Playa, protegiendo a cientos de familias frente a fenómenos extremos".

"Este proyecto utiliza el propio Salar de los Canos como zona de laminación natural, apostando por una solución basada en la renaturalización y la infraestructura verde, alineada con los principios de la Agenda Urbana, la transición ecológica y la adaptación al cambio climático", han asegurado.

El Grupo Inmobiliario TM adquirió los terrenos del Salar de los Canos a principios de los años 2000 con fines urbanísticos, aunque la evolución natural del espacio y el notable incremento de su riqueza ambiental propiciaron su inclusión oficial en el Inventario de Humedales de Andalucía en mayo de 2021.

El Salar de los Canos es actualmente la mayor extensión de superficie verde natural del llano central del Levante almeriense, por lo que funciona como "un auténtico pulmón verde, con vegetación de saladar y matorral mediterráneo, y una destacada diversidad biológica".