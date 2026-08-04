La ciudad de Granada supera los 9,6 millones de kilos de residuos reciclados en el primer semestre de 2026

Archivo - Recogida de basuras en la calle San Jerónimo en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Granada ha recuperado durante el primer semestre de 2026 un total de 9.649.730 kilos de residuos mediante los distintos sistemas de recogida selectiva, frente a los 8,87 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en una nota informativa, en la que la concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, señala que este incremento del 8,7% "confirma la consolidación de los hábitos de reciclaje entre la ciudadanía y la eficacia de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la separación en origen".

Del total recogido, 4.148.450 kilos corresponden a papel y cartón, 3.705.640 kilos a envases ligeros y 1.802.500 kilos a materia orgánica, una fracción cuya implantación continúa afianzándose como uno de los principales ejes de la estrategia municipal para incrementar las tasas de reciclaje y reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación.

"Estos datos reflejan que Granada avanza en la dirección correcta gracias al compromiso diario de miles de vecinos que separan correctamente sus residuos. Cada envase, cada caja de cartón y cada resto orgánico depositado en su contenedor correspondiente contribuyen a construir una ciudad más limpia, más sostenible y mejor preparada para afrontar los complejos desafíos ambientales del futuro", ha señalado la edil.

Por tipologías de residuos, la materia orgánica ha vuelto a registrar el mayor crecimiento, con un incremento del 13,3% respecto al primer semestre de 2025. La recogida de envases ligeros ha aumentado un 10%, mientras que el papel y cartón ha experimentado una subida del 5%, confirmando la evolución positiva de la recogida selectiva en la ciudad.

Paralelamente, el servicio municipal ha gestionado más de 46.000 toneladas de residuos de la fracción resto, garantizando la limpieza y la salubridad urbana al tiempo que ha continuado impulsando actuaciones destinadas a incrementar la separación de residuos en origen.

Según ha resaltado Sánchez, la mejora de estos indicadores es una evidencia de que las inversiones realizadas para modernizar el servicio y reforzar los recursos municipales están dando resultados, así como del compromiso creciente de los granadinos con el cuidado de su ciudad: "Nuestro objetivo pasa por seguir facilitando el reciclaje a los ciudadanos y avanzar hacia un sistema cada vez más eficiente, inteligente y respetuoso con el medio ambiente".

La evolución también ha resultado positiva en otras fracciones de recogida selectiva. Durante los seis primeros meses del año se han recuperado 269.995 kilos de ropa usada frente a los 213.275 kilogramos del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 26,6%. Asimismo, la recogida de aceite doméstico usado ha alcanzado los 33.120 kilogramos, un 10% más que el año anterior.

"Se trata de un residuo especialmente relevante por su elevado impacto ambiental cuando no se deposita correctamente", ha incidido la concejala, quien ha apostillado que estos resultados se han visto favorecidos por la ampliación de la red municipal de contenedores específicos.

Granada dispone actualmente de 314 contenedores para la recogida de ropa, 114 más que el año pasado, mientras que los destinados al aceite doméstico usado han pasado de 59 a 128 unidades, más del doble que en 2025, acercando así este servicio a un mayor número de barrios. En el caso de las pilas usadas, durante el primer semestre se han recogido 8.548 kilos, frente a los 9.808 kilos del mismo periodo del año anterior.

Con el objetivo de favorecer una mayor utilización de este servicio, el Ayuntamiento renovará próximamente los 90 contenedores específicos que hay distribuidos por la ciudad y mejorará su imagen y funcionalidad para facilitar el reciclaje de este tipo de residuos y evitar la liberación al medio ambiente de sustancias potencialmente contaminantes.

"La transición hacia una ciudad más sostenible requiere la implicación de toda la sociedad. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir ampliando la red de recogida selectiva, incorporando nuevas tecnologías al servicio y desarrollando campañas de sensibilización para que reciclar resulte cada vez más sencillo y accesible para todos los vecinos", ha indicado la concejala.

La mejora de estos indicadores coincide con la puesta en marcha el pasado 29 de diciembre del nuevo contrato municipal de limpieza y recogida de residuos, que incorpora nuevos medios materiales, tecnologías inteligentes y una planificación más eficiente del servicio. A través de él, y entre las actuaciones previstas, el Ayuntamiento continuará impulsando nuevas acciones dirigidas a incrementar las tasas de reciclaje, avanzar en la economía circular y reforzar la protección del medio ambiente en la ciudad.