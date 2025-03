Claves para un hogar sostenible: desenchufar aparatos y cargadores que no se usen y atender al etiquetado energético

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido varias recomendaciones para lograr un uso responsable de la energía en la vivienda, como que los aparatos en el hogar estén desenchufados cuando no se estén utilizando, así como desenchufar los cargadores de los aparatos que no se estén empleando. Y es que tanto los electrodomésticos en 'stand by' como los cargadores enchufados consumen energía eléctrica.

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra este miércoles (5 de marzo), ha recordado en un nota de prensa que "con sencillos gestos en nuestros hábitos diarios, podemos contribuir de forma decisiva al ahorro energético".

En este sentido, resalta que "podemos optar por productos y aparatos que garanticen un efectivo ahorro de energía". Por ejemplo, recomienda optar por bombillas de bajo consumo (led) con una calificación de eficiencia energética alta, "que además de un notable ahorro energético, suponen un importante ahorro económico".

En aquellas estancias que requieran luz durante un mayor tiempo, aconseja la utilización de tubos fluorescentes. Unido a esto, "debemos aprovechar el máximo tiempo posible la luz natural, evitando la artificial siempre que no sea necesario", ha añadido.

A la hora de adquirir electrodomésticos tales como lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos o televisores y pantallas electrónicas, Consumo señala también que es "esencial" fijarse en el etiquetado de eficiencia energética. Existen siete clases de eficiencia energética (de la A hasta la G), que van desde el color verde (mayores eficiencias energéticas) hasta el color rojo (menores eficiencias energéticas).

Otra forma de ser eficientes es disminuir el uso de vehículos particulares, en favor de otros medios de transporte, como abunda en su comunicado. Si se va a emplear un vehículo personal, "podemos optar por la instalación de neumáticos con alta eficiencia energética, y para ello contamos con etiquetados similares a los que encontramos en los electrodomésticos".

En el día a día, "simples gestos como utilizar el lavavajillas y la lavadora con su carga completa y a baja temperatura, son importantes para un ahorro de energía, al igual que planchar toda la ropa junta", ha agregado Consumo, que apunta que "también contamos con opciones en la vivienda como la instalación de sistemas de autoconsumo, aprovechando energías renovables como la solar".