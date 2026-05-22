Convalidado sin votos en contra el decreto de medidas urgentes para fomentar usos silvopastorales del monte en Andalucía

Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este viernes, con los votos a favor del PP-A y Vox, y las abstenciones de los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, el Decreto-ley 7/2026, de 29 de abril, aprobado por el Consejo de Gobierno el mes pasado con "medidas urgentes para el fomento de los usos silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales en Andalucía".

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha sido la encargada de defender este decreto en esta reunión de la Diputación Permanente que llega menos de una semana después de las elecciones autonómicas del pasado domingo, 17 de mayo, y en la que PP-A y Vox han rechazado que esta iniciativa, tras su convalidación, se tramite como proyecto de ley.

Desde el Gobierno andaluz defienden que este decreto se ha aprobado ante la previsión de una campaña de "alto riesgo" de incendios en 2026, y "en respuesta a una coyuntura climática, ambiental y socioeconómica especialmente compleja".

La norma, según señalan desde la Junta, tiene como objetivo principal "reducir la carga de combustible vegetal en los montes públicos y trabajar en la prevención mediante el pastoreo controlado de ganado extensivo".

Al aprobar este decreto, desde el Consejo de Gobierno se subrayó que Andalucía cuenta con "un extenso patrimonio forestal de gran valor ecológico, social y económico, que cumple funciones clave como la captura de carbono, la regulación hidrológica, la protección del suelo, la conservación de la biodiversidad o el disfrute social del entorno natural".

Sin embargo, los incendios forestales constituyen "la principal amenaza para la estabilidad y conservación de estos ecosistemas, provocando graves pérdidas ambientales, económicas y sociales, y poniendo en riesgo tanto a la población como a los recursos naturales", según remarcan desde el Gobierno andaluz, desde donde han subrayado que la prevención frente al fuego se ha convertido en "uno de los ejes fundamentales de la política forestal andaluza".

Desde la Junta inciden en que este decreto-ley se adopta "en un contexto marcado por circunstancias excepcionales", y al respecto han puesto de relieve que los primeros meses de 2026 han estado "caracterizados por un elevado aporte de precipitaciones en enero y febrero, con acumulaciones de hasta 200 y 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas, lo que ha provocado desbordamientos de ríos y el desalojo de personas en una emergencia sin precedentes".

Esta situación "ha cambiado bruscamente en los meses de marzo y abril, cuando se han llegado registrar temperaturas más altas de lo habitual, propias del verano". Como consecuencia, aunque la vegetación presenta mayor humedad, también se ha producido "un crecimiento muy significativo de los combustibles vivos, especialmente pastos, lo que incrementa notablemente el riesgo de incendios y dificulta su extinción".

Así, para el Gobierno andaluz es "especialmente estratégico" el papel del uso silvopastoral del monte, es decir, del aprovechamiento de los pastos forestales mediante ganadería extensiva gestionada de forma controlada.

El pastoreo, según defienden desde la Junta, contribuye "de manera directa a reducir el exceso de combustible vegetal, genera discontinuidades en la masa forestal que frenan la propagación del fuego y refuerza la vigilancia del territorio gracias a la presencia constante de los pastores, especialmente en zonas de difícil acceso".

Además, esta actividad aporta "importantes beneficios ambientales", como el aumento de la biodiversidad, la dispersión de semillas, la mejora de la estructura del suelo y la reducción de la erosión y la desertificación.

La norma, según la Junta, "se alinea con políticas desarrolladas en los últimos años", como la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030, la Ley de Montes de Andalucía y la Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, que identifica este modelo productivo como "un elemento clave para la vertebración del medio rural", la prevención de incendios, el mantenimiento del paisaje y la conservación de la biodiversidad.

UNA BONIFICACIÓN COMO MEDIDA CENTRAL

El decreto-ley contempla como "medida central" la bonificación total del precio que deben abonar los adjudicatarios de los aprovechamientos de pastos en los montes públicos de titularidad autonómica.

Esta bonificación se aplicará durante un año, desde la entrada en vigor de la norma, y "responde tanto a la necesidad de incentivar el pastoreo como herramienta preventiva frente al fuego como a aliviar la carga económica del sector ganadero extensivo, afectado por el incremento reciente de los costes de explotación".

Factores como el encarecimiento del combustible y de otros insumos estratégicos, "en un contexto internacional marcado por la guerra de Irán y la crisis en Oriente Medio, están comprometiendo la viabilidad económica de muchas explotaciones", han advertido desde la Junta al hilo de esta cuestión.

Junto a esta bonificación, el decreto-ley establece que los futuros pliegos para la enajenación de aprovechamientos de pastos en montes públicos "deberán incorporar criterios de valoración de carácter ambiental, especialmente aquellos relacionados con la contribución efectiva de la actividad ganadera a la prevención de incendios forestales". Así, "se refuerza el enfoque ambiental de la gestión forestal y se reconoce el pastoreo como un servicio ecosistémico de interés general".