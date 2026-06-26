Cox invierte más de 20 millones de euros en crear nuevas comunidades energéticas de hidrógeno verde en Andalucía

Imagen de una infografía acerca de una comunidad energética de hidrógeno verde. - COX

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cox, utility global de agua y energía, ha anunciado una inversión de más de 20 millones de euros en Andalucía para el desarrollo de nuevas Comunidades Energéticas Municipales de Hidrógeno Verde, dentro del marco regulatorio creado por la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de la Energía a través de Fondos Europeos.

La iniciativa impulsada por Cox contempla la implantación de tres modelos diferenciados de comunidad energética municipal con hidrógeno verde adaptados a las características productivas y logísticas de cada territorio, buscando por un lado "el impacto directo en sectores estratégicos andaluces", como la agroindustria en Almería --donde el hidrógeno verde permitirá reducir costes logísticos y mejorar la competitividad agroalimentaria-- hasta los grandes nodos logísticos de Cádiz, como el Puerto de Algeciras y el Aeropuerto de Jerez; pasando por el consumo local de algunas localidades, según ha informado la entidad en una nota.

Así, en Huércal-Overa y Níjar (Almería), se desarrolla un modelo de distribución regional de hidrógeno verde, diseñado para territorios que quedarán fuera de la futura red de hidroductos y que permitirá distribuir la energía a lo largo de la provincia.

La empresa Cox ha afirmado que este proyecto adquiere "especial relevancia" por su impacto directo en el sector agroalimentario en una provincia donde circulan actualmente más de 3.000 camiones diarios de fruta y hortaliza y donde la incorporación progresiva de hidrógeno verde permitirá reducir en torno a un 5% el coste del combustible, reforzando la competitividad de la agricultura almeriense y contribuyendo a un modelo logístico más sostenible.

Mientras, en Jerez de la Frontera y Algeciras (Cádiz), el hidrógeno verde está vinculado a nodos estratégicos de transporte y logística, concretamente al Puerto de Algeciras y al Aeropuerto de Jerez. A su juicio, este modelo permitirá avanzar en la reducción de emisiones en actividades industriales y de movilidad asociadas a infraestructuras críticas.

Por último, en los municipios de Moguer (Huelva) y Utrera (Sevilla) los proyectos se orientan al consumo local, permitiendo avanzar hacia modelos de autonomía energética y convirtiendo a estas localidades en referentes locales en producción y consumo de hidrógeno verde en toda Europa.

INFRAESTRUCTURAS DE BAJO IMPACTO

Según ha explicado Cox, las instalaciones se diseñan bajo criterios de mínima ocupación territorial e integración en el entorno. Cada comunidad energética combinará planta solar y planta de producción de hidrógeno en una superficie inferior a 2.000 metros cuadrados, lo que facilita su implantación y replicabilidad.

Estas Comunidades Energéticas Municipales de Hidrógeno se integran dentro del modelo de Comunidad Ciudadana de Energía (CCE) que impulsa Cox a nivel nacional. Este modelo permite reducir entre un 30% y un 65% la factura eléctrica municipal y constituye un paso decisivo hacia la evolución de los municipios hacia entornos de Smart City.

La puesta en marcha de la CCE incluye la gestión energética desde un centro de control, el autoconsumo solar, la electrificación de flotas municipales, el impulso de modelos de transporte sostenible, la digitalización en la gestión de residuos y la modernización del alumbrado público.

En el ámbito energético, ha señalado que incorpora redes inteligentes (smart grids), sistemas de almacenamiento y soluciones avanzadas de monitorización y eficiencia, creación de ciudades inteligentes.

EL HIDRÓGENO VERDE COMO EJE ESTRATÉGICO

Con esta inversión, Cox ha reforzado su apuesta por el hidrógeno verde como uno de los vectores estratégicos de la transición energética.

Al respecto, el director general de Cox Clientes, Fabián Pérez, ha subrayado que "el hidrógeno verde es clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la logística portuaria y aeroportuaria o determinadas actividades industriales" y ha incidido en que "el modelo desarrollado en Andalucía combina generación renovable local, producción de hidrógeno y gestión inteligente de la energía, configurando ecosistemas energéticos descentralizados que aportan estabilidad, competitividad y autonomía a los territorios".

Además del impacto energético, los proyectos impulsarán la creación de empleo local y la dinamización económica en los municipios implicados. Asimismo, contemplan programas de impacto social que incluyen formación especializada y actividades de divulgación en centros educativos, orientadas a acercar el conocimiento sobre hidrógeno verde y transición energética a la ciudadanía.